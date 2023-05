Paura sul Grande Raccordo Anulare, bus in fiamme: mezzo distrutto

Alle ore 23:26 di ieri, 8 maggio 2023, la S.O. ha inviato la squadra VVF del distaccamento la Rustica(10/A) con in supporto l’autobotte, sull’ A-90, il Grande Raccordo Anulare, corsia esterna, in prossimità dell’ uscita Roma-L’Aquila.

GRA, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per l’incendio di un bus privato adibito a trasporto di pubblico. Nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo.

Chiuso il transito veicolare solo durante le operazioni di spegnimento. FF.OO sul posto.

Foto di repertorio