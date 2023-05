Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 maggio 2023.

Info e dettagli

Per consentire attività di ispezione del sottovia, dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 maggio, sarà chiusa la rampa di svincolo che dalla D19 Diramazione Roma sud e dalla viabilità ordinaria immette sulla carreggiata interna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), verso Tuscolana/Appia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la rampa di svincolo che dalla Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata esterna del G.R.A. in direzione Casilina e, seguendo le indicazioni per l’inversione di marcia, riprendere la carreggiata interna o, in ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Torrenova.

