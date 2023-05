Tragedia a Roma, gli sfugge il frullino e si taglia la gola: morto operaio

Tragedia a Roma nel pomeriggio di oggi, 4 maggio 2023: un operaio di 43 anni è morto dissanguato mentre svolgeva dei lavori in un appartamento in via Bartolomeo Gosio.

Roma, muore dissanguato un operaio di 43 anni

Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, l’operaio stava svolgendo dei lavori in un appartamento sito in via Gosio, a Roma, quando gli sarebbe sfuggito di mano il frullino, che lo ha colpito alla gola.

L’uomo, di 43 anni, è morto poco dopo e a nulla sono valsi i vari soccorsi. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, che ora dovranno ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Foto di repertorio