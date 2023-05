Si sono svolte ieri, 3 maggio 2023, le operazioni di sequestro di molteplici strutture in ferro e in legno su di un’area verde di circa 400 mq in zona Appio – Tuscolano.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Gli agenti della Polizia di Roma Capitale, VII Gruppo Appio, guidati dal Dott. Maurizio Maggi, sono intervenuti all’interno di un’ attività di somministrazione, che sfruttava un’area compresa tra l’aquedotto Claudio e l’acquedotto Felice per servire cibi e bevande ai suoi clienti, una zona quindi sottoposta a vincolo archeologico.

Gli operanti hanno posto sotto sequestro anche un altro lotto di circa 1000 mq, all’interno del quale erano presenti manufatti abusivi, ove veniva esercitata attività di ristorazione o lavori di ristrutturazione per altri progetti futuri.

Il proprietario dell’esercizio, che di fatto aveva espanso la sua attività su più fronti, è stato denunciato per abusi edilizi e mancato rispetto dei vincoli ambientali esistenti.

Strutture e terreni, ove insistevano gli illeciti sono stati posti sotto sequestro. In corso ulteriori accertamenti di natura amministrativa.

