Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 4 maggio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 maggio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 maggio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Un Passo dal cielo S7E11 – Nido d’amore – Parte 1

22:30 Un Passo dal cielo S7E12 – Nido d’amore – Parte 2

23:30 Porta a Porta

23:45 TG1 Sera

23:51 Porta a Porta

01:15 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:10 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 I Magnifici 7

23:40 Bar Stella

00:46 Meteo 2

00:55 I Lunatici

02:30 Radiocorsa

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Antonín Dvořák Sinfonia n. 9 “Dal Nuovo Mondo”

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6188

21:20 Indovina chi viene a cena – Greenwashing

23:15 Mixer – Vent’anni di televisione

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Save the Date 2022-2023 – Puntata 27

01:50 RaiNews24

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:52 Carlo III: la Nascita di un Re – Retequattro Doc

01:58 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:18 Sahara Cross

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 La Matassa

23:45 Tg5

00:19 Meteo.It Tg5 Notte

00:21 Noi e la Giulia

02:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

Italia 1

20:30 La Città della Mezza Luna – II Parte – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Back To School

00:31 Tu, Io e Dupree

02:30 Studio Aperto – la Giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

TV8

20:25 100% Italia

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:10 007 Skyfall

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Un delitto senza corpo – Il caso Noventa

23:15 Faking It – Bugie o verità?

00:55 Highway Security: Spagna

20 — Venti

20:13 La Turbolenza dell’Amicizia – The Big Bang Theory VII

20:36 L’ Osservazione della Madre – The Big Bang Theory VII

21:04 Van Helsing

23:49 The Corruptor -Indagine A Chinatown

01:59 Compagni D’Armi – Arrow VI

02:39 Allucinazioni – Arrow VI

Rai 4

20:35 Criminal Minds IV ep.24

21:21 Hawaii Five-0 III ep.2

22:06 Hawaii Five-0 III ep.3

22:47 Hawaii Five-0 III ep.4

23:28 The Informer

01:17 Anica appuntamento al cinema

01:21 La Partita

Iris

20:05 La Leggenda di Buffalo Bianco – Walker Texas Ranger VIII

21:00 L’ Eliminatore

23:24 Payback

01:27 As You Like It

Rai 5

20:19 Italian Beauty – E9

21:15 Esercito Con Le Stelle

21:58 N-ICE CELLO con Giovanni Sollima

23:17 Chaconne supra a sciara

23:42 Jimi Hendrix, Electric Church

01:11 Rai News Notte

01:13 Art Rider – Da Ardea a Gaeta – S2E3

02:05 Italian Beauty – E9

Rai Movie

21:10 Passengers

23:05 Bohemian Rhapsody

01:25 Anica – Appuntamento al cinema

01:30 Right At Your Door

Rai Premium

21:20 Record di mezza estate

23:00 Italiani fantastici e dove trovarli – Puntata del 21/06/2022

23:55 Un’estate in Grecia

01:30 La Squadra – S2E14

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Riders of Justice

23:30 The Right Hand – Lo stagista del porno

00:35 Skin: la storia del nudo nei film

Twentyseven

21:05 Una moglie per papà

23:06 Niente da dichiarare?

00:59 Chips

02:33 Detective in corsia

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Fratello sole, sorella luna

23:15 Maria, la vita dopo Gesù secondo le tradizioni

00:10 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Domina

23:35 8 donne e un mistero

01:40 La cucina di Sonia

02:10 Le parole della salute

La 5

21:10 The Twilight Saga: Eclipse

23:30 Ruby Red

01:47 X-Style

Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti

21:20 Vite al limite

23:15 Il re del bisturi

00:15 Vite al limite

Cine34

21:05 Il giustiziere sfida la città

22:54 Infelici e contenti

00:46 L’anima gemella

02:27 Mark il poliziotto

Focus

20:15 La Città Perduta Degli Inca – Cose di Questo Mondo IV

21:15 Marte – The Planets

22:15 Alieni: Siamo Soli Nell’Universo? – Brian Cox Avventure Nello Spazio

23:15 Secrets Of Egypt’s Lost Queen

01:15 Discesa Ghiacciata – Indagini Ad Alta Quota Xx

02:00 La Central Park Tower – Giga Strutture II

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Perception

01:10 Tandem

TOP Crime

20:16 La Zona Grigia – Rizzoli & Isles V

21:10 Sex Party – Hamburg Distretto 21 Xiii

22:03 Nemico e Soccorritore – Hamburg Distretto 21 XIII

22:58 Il Marchio – Law & Order: Unità Speciale XII

23:52 Il Trofeo – Law & Order: Unità Speciale XII

00:46 Predatore A Diciotto Ruote – Law & Order: Unità Speciale XXIII

01:40 I Fili Intricati della Giustizia – Law & Order

Italia 2

20:20 Due Tazze di Caffè – Due Uomini e 1/2

20:45 Sciroppo per la Tosse e Bourbbon – Due Uomini e 1/2

21:15 La Llorona: Le Lacrime del Male

23:11 Il Mistero della Bandiera – Detective Conan

23:41 La Grande Festa – Detective Conan

00:05 Il Rapimento di Conan – Detective Conan

00:30 Un Compleanno Esplosivo – Detective Conan

00:55 Il Round Roller Alle Battute Finali – Tutti All’ Arrembaggio!

01:20 Due Nuove Sfide per Rubber e la Sue Ciurma – Tutti All’ Arrembaggio!

01:45 L’ uno Due Tre Stella Dei Pirati – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:10 Una Vetrina Importante – Holly e Benji Forever

DMAX

21:25 Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch

23:15 I pionieri dell’oro

01:05 Moonshiners

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Bellissime: la storia di Miss Italia – 17/05/2022

21:10 Nel secolo breve – 1948. Berlino e l’inizio della guerra fredda

22:35 Archivi, miniere di storia – L’Archivio di Stato di Bologna. Pt. 5

23:05 Materia Oscura

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

00:45 Alla scoperta del ramo d’oro – Giorgio Vallortigara – Puntata del 29/11/2022

01:25 Passato e Presente – Bellissime: la storia di Miss Italia – 17/05/2022

02:05 Generazioni. Marcinelle, memorie del sottosuolo

Mediaset Extra