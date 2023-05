Roma, vuole ritrovare i suoi compagni di classe: il sogno di una nonnina di 97 anni

E’ diventato virale il post pubblicato dalla nipote della signora Fiorella sul gruppo Facebook del Quartiere Trieste Salario- Il Municipio. La nonnina, di 97 anni, desidera rivedere i suoi vecchi compagni di classe: la signora Fiorella ha frequentato il liceo Ginnasio Giulio Cesare in Corso Trieste a Roma e scrive il suo desiderio a mano, su un foglio a quadretti.

La lettera della signora Fiorella: “Mi farebbe piacere contattare via internet qualche compagna o compagno di scuola”

Questo il testo della lettera, rigorosamente scritto a mano: “Sono Fiorella Ingrao di Roma – classe 1925.

Mi farebbe piacere contattare via internet qualche compagna o compagno di scuola del Liceo Ginnasio Giulio Cesare in Corso Trieste a Roma dove abbiamo frequentato sia il ginnasio che il liceo ( sezione B ) fino alla maturità. Ricordo qualche nome come :

Ninetta Ansaldi, la capoclasse Di Cristofaro, la bravissima Todaro, i fratelli Occorsio, I fratelli Simonetti, Vittorio Lumia, Giovanni Cesareo Bracco, Nora Pagano, la bella Pescatori , la sua compagna di banco Cianfarani e così via.

E che dire dei professori : il dantista Martinelli (Italiano), il Proff Marani ( Latino e Greco), la professoressa Bardone (matematica e fisica) il professor Nicolosi ( chimica) e altri … Attendo con ansia un vostro segnale”

Anche la nostra Redazione si unisce a questo appello, sperando che il sogno della signora Fiorella possa avverarsi!

Foto della lettera della signora Fiorella da Facebook