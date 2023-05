Una maxi vincita che ha fatto mettere l’anima in pace a una coppia di coniugi a Roma. Non è stata rivelata l’età, ma il duo fortunato è composto da persone in età avanzata. Con un tentativo di giocata di 20 euro, si sono intascati ben 5 milioni di euro.

Talenti, vincita milionaria al Gratta e vinci

La coppia sembra sia un’assidua frequentatrice del bar tabacchi Scuti, situata nel quartiere Talenti di Roma. I due fortunati hanno comprato un biglietto della lotteria Il miliardario maxi da 20 euro e ne hanno incassati 5 milioni: la vincita più grande che sia mai stata fatta nel punto vendita.

I due erano soliti tentare la fortuna e c’è da scommettere che adesso non avranno più stimoli per continuare la ricerca della fortuna. O forse sì.