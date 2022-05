Mala movida a Roma, controlli straordinari a Montesacro, Talenti, Fidene e Conca d’Oro

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio ad Alto Impatto Distrettuale in zona Fidene.

I controlli sono iniziati nella serata di ieri da parte degli agenti della Polizia di Stato del III Distretto, con l’ausilio degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con la collaborazione degli agenti di Polizia Locale Roma Capitale.

5 gli esercizi commerciali controllati. A Talenti, all’interno di un bar gli agenti hanno riscontrato 2 violazioni amministrative (ex art. 83 regolamento edilizio e Legge Regionale 22/19 in materia di commercio).

In Viale Tirreno, all’interno di un bar sono state controllate 9 persone, tra queste una è risultata inosservante alle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Roma.

Ispezioni effettuate anche in un minimarket in viale Tirreno e una sala slot in piazzale Jonio senza riscontrare inosservanze.

Al termine del servizio sono state identificate 59 persone.

Le attività sono proseguite anche con l’istituzione di posti di controllo durante i quali sono stati controllati 35 veicoli ed elevate 15 contravvenzioni al codice della strada.