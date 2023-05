Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 maggio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 maggio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 maggio 2023: la lista completa

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 I migliori anni

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:10 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:05 Che tempo fa

02:10 Cinematografo

03:10 Sottovoce

03:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor S6E5 – Opportunità di crescita

22:10 The Good Doctor S6E6 – Caldo anomalo

23:00 ATuttoCalcio

00:04 Meteo 2

00:10 Paradise La finestra sullo showbiz

01:55 Appuntamento al cinema

02:00 RaiNews24

3 Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Pietro Mascagni Cavalleria Rusticana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole EP6189

21:20 Un posto al sole EP6190

21:45 Non odiare

23:20 CinAmerica

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 Parlamento Magazine

01:30 Appuntamento al cinema

01:35 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:45 Assandira

03:55 L’Edera – Delitto per amore

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:50 Pensa in Grande

01:50 Qua la Zampa

02:57 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

03:17 Al di Là della Legge

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:22 Il Patriarca

23:50 God Save The King – la Vigilia – Speciale Tg5

01:05 Tg5

01:39 Meteo.It Tg5 Notte

01:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

02:27 Uomini e Donne

03:52 Vivere IV

04:19 Squadra Antimafia Palermo Oggi

6 Italia 1

20:30 Pagina Non Trovata – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 The Transporter

23:15 Mission: Impossible

01:20 L’ Idraulico Milionario – Duncanville

01:45 Annie Contro il Divertimento – Duncanville

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:22 Sport Mediaset – la Giornata

02:37 Il Futuro del Trasporto – Tech Toys: Ingegneria Al Top

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live – Diario di Guerra

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Le parole della salute

02:30 L’aria che tira

04:30 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:25 100% Italia

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

02:40 Lady Killer

03:30 Coppie che uccidono

04:20 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fratelli di Crozza

22:55 Accordi & disaccordi

00:05 Fratelli di Crozza

01:30 Airport Security: Europa

20 Venti

20:13 L’ Amalgamazione dell’Incertezza – The Big Bang Theory VII

20:36 La Disgiunzione dell’Amicizia – The Big Bang Theory VII

21:04 L’ Ultimo Dei Templari

23:13 Pressing-20 in Rete

23:47 Van Helsing

02:17 Il Drago – Arrow VI

02:57 Nelle Mani della Giustizia – Arrow VI

03:37 L’ Hacker e la Principessa – God Friended Me II

04:17 Caccia All’Hacker – God Friended Me II

21 Rai 4

20:36 Criminal Minds IV ep.25

21:21 The Equalizer 2 – Senza perdono

23:20 Danny the dog

00:59 Anica appuntamento al cinema

01:02 Wonderland pt.31

01:30 The Informer

03:17 Ransom S1E9 Ragazza su un treno

03:57 Stranger Europe – Londra

22 Iris

20:05 L’ Angelo Vendicatore – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Inside Man

23:38 Scuola di Cult, 15

23:44 Civiltà Perduta

02:25 Amicizia A Rischio

04:25 Welcome Home, Roscoe Jenkins

23 Rai 5

20:17 Italian Beauty – E10

21:14 Il canto della terra

22:54 Migrazioni – Ritratti incrociati E1

23:40 Save the Date 2022-2023 – Puntata 28

00:12 Sidemen – I mercenari del rock

01:41 Rai News Notte

01:42 Art Rider – Da Bassano del Grappa a Negrar di Valpolicella – S2E4

02:35 Italian Beauty – E10

03:32 Evolution – Il viaggio di Darwin – pt. 1

24 Rai Movie

21:12 L’amore e il sangue

23:25 1855 – La prima grande rapina al treno

01:25 Anica – Appuntamento al cinema

01:30 I tre del Colorado

02:55 La piscina

25 Rai Premium

21:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E5

22:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E6

23:20 Un Passo dal cielo S7E9 – Radici e rami – Parte 1

00:20 Un Passo dal cielo S7E10 – Radici e rami – Parte 2

01:15 La Squadra – S2E15

02:55 Intramontabili S1E1 – “I fatti vostri”

03:30 Dream Hotel – Caraibi

26 Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Le pornographe

23:30 Exhibition

01:05 Mia nonna la escort

02:05 Love in Porn

02:40 Hustler: il porno secondo Larry Flynt

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

21:06 Beethoven 2

22:41 Una moglie per papa’

00:35 Chips

02:13 Detective in corsia

03:42 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Guerra e Pace

21:10 Little Forest

23:00 Effetto Notte – TV2000

23:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 ArtBox

02:10 La Mala Educaxxxion

03:35 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Che Cosa Aspettarsi Quando Si Aspetta – Funny Friday

23:20 Uomini e Donne

00:45 9 – Le Stagioni del Cuore

31 Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti

21:20 Pensavo fosse amore

22:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:05 La soldatessa alle grandi manovre

22:56 La soldatessa alla visita militare

00:44 Decameron proibitissimo

35 Focus

20:15 Nave Fantasma – Cose di Questo Mondo IV

21:15 Qui A Coulè Le Koursk?

22:15 L’ Explosion De la Navette Columbia

23:15 Ahnenerbe – la Vera Storia delle Spedizioni Segrete Dei Nazisti, 5

00:15 Ahnenerbe – la Vera Storia delle Spedizioni Segrete Dei Nazisti, 6

01:15 Tg5 Start

01:18 Nessun Segnale – Indagini Ad Alta Quota XX

02:00 E-Planet, 18 – E-Planet

38 Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Tandem

03:15 The Murder Shift

04:10 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:15 Il Ragazzo Lupo – Rizzoli & Isles V

21:10 Una Città in Guerra – Chicago P.D. VI

22:03 Quello Che Avrebbe Potuto Essere – Chicago P.D. VI

22:58 La Vendetta – Law & Order: Unità Speciale XII

23:52 Il Tocco Magico – Law & Order: Unità Speciale XII

00:45 Sex Party – Hamburg Distretto 21 XIII

01:38 Nemico e Soccorritore – Hamburg Distretto 21 XIII

49 Italia 2

20:20 Il Trasloco – Due Uomini e 1/2

20:45 Il Ventriloquo – Due Uomini e 1/2

21:15 The Breed – la Razza del Male

23:16 La Llorona: Le Lacrime del Male

01:15 Combattimento Finale Tra i Capitani – Tutti All’ Arrembaggio! One…

01:40 Rubber e i Travestimenti di Foxy – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:00 Vittoria Finale – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:20 La Nuova Nazionale Giapponese – Holly e Benji Forever

02:40 Abbattete il Muro Olandese – Holly e Benji Forever

03:00 Ritorno Al Mondo – Holly e Benji Forever

03:25 I Soliti Idioti III , 13

03:45 I Soliti Idioti III , 14

04:05 Soliti Idioti Iv, 1 – i Soliti Idioti

52 DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:15 La dura legge dei Cops

00:10 Basket Zone

00:40 Ingegneria degli errori con Piergiorgio Odifreddi

01:35 Moonshiners

03:25 Ce l’avevo quasi fatta

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente – Garibaldi e i Mille

21:10 Telemaco p.2

22:10 Inferno nei mari – Guerriglia sotto i mari

23:00 Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte

00:25 Storia in breve: Garibaldi: la Repubblica romana e i Mille

00:35 Rai News Notte

00:40 Il giorno e la storia

01:00 Passato e presente – Garibaldi e i Mille

01:40 Materia Oscura

03:00 Piccolo Re. Le grandi scelte

03:40 La Sicilia rivisitata pt. 4

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi Extended Edition