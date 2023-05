Riccardo, di soli 13 anni, è stato travolto mentre era in bici: chi era alla guida dell’auto non si è fermato/a a prestare soccorso. L’incidente è avvenuto nella serata del 30 aprile scorso a Monte San Biagio, in provincia di Latina.

Il padre del ragazzino lancia un appello via social per cercare testimonianze e trovare chi ha travolto Riccardo. Indagini in corso anche da parte degli inquirenti: potrebbero quindi seguire aggiornamenti su quanto accaduto. Intanto, condividiamo l’appello del papà di Riccardo.

Incidente Monte San Biagio, l’appello del padre di Riccardo

“Buongiorno a tutti, ieri sera (domenica 30 aprile, ndr) mio figlio Riccardo è stato travolto e lasciato agonizzante sull’asfalto, quella bestia non si è neanche fermato, l’incidente è accaduto alle 20:25 circa, all’altezza di Monte San Biagio, di fronte al magazzino edile Contestabile.

Vi prego di condividere il più possibile per aiutarmi a risalire all’autore di questo terribile gesto, per fortuna ora Riccardo sta benino anche se ricoverato a Latina, ringrazio tutti voi per la vicinanza dimostrata……grazie di cuore a tutti.

Mi ha tolto 20 anni di vita ma ringrazio il Signore per com’è andata”, scrive su Facebook il padre di Riccardo.

Foto da Facebook