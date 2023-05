Usa, scomparso imprenditore pontino: ore di angoscia per Vittorio Marianecci

Sono ore di angoscia quelle che stanno vivendo i familiari di Vittorio Marianecci, l’imprenditore pontino scomparso negli Stati Uniti.

Usa, nessuna notizia di Vittorio Marianecci, originario di Cisterna di Latina

Dell’uomo, di 57 anni e originario di Cisterna di Latina, non si hanno più notizie dallo scorso 27 aprile. Marianecci è scomparso da Miami e la polizia di San Francisco ha diffuso anche via social l’identikit con l’appello dell’uomo. Secondo le ultime ricostruzioni, Marianecci era partito per lavoro e sarebbe dovuto arrivare a Las Vegas.

L’ultimo avvestimento sarebbe avvenuto a San Francisco: l’imprenditore pontino è stato ripreso da alcune videocamere mentre stava comprando una bottiglia d’acqua. Poi, il 57enne si sarebbe recato alla fermata dei bus: da allora, nessuno ha avuto più sue notizie. Anche i familiari, preoccupati, stanno condividendo sui social numerosi appelli.

Foto dalla pagina Facebook del San Francisco Police Department