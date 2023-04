Polizia di Stato – Questura di Latina: ubriaco e molesto in un bar. Arrestato a Cisterna.

La Polizia di Stato – Questura di Latina è intervenuta nella notte tra sabato 8 e domenica 9 in un bar del centro cittadino di Cisterna di Latina, a seguito di diverse comunicazioni telefoniche giunte al Numero Unico per le Emergenze 112 con le quali era segnalata la presenza di un uomo ubriaco e molesto.

Prima dell’arrivo della Volante, un poliziotto del Commissariato di Cisterna, libero dal servizio, era intervenuto, riuscendo con difficoltà a tutelare i gestori dell’esercizio commerciale a lungo infastiditi dalla persona molesta che, all’arrivo della volante, continuava nel suo atteggiamento aggressivo.

Nelle fasi concitate necessarie all’identificazione dell’individuo, questi colpiva uno degli agenti con un pugno e ingaggiava una breve colluttazione con gli operatori.

I poliziotti riuscivano ad avere la meglio sull’uomo, anche ricorrendo allo spray urticante in dotazione.

L’uomo è stato tratto in arresto per i reati di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’arresto è stato poi convalidato nella mattinata di ieri, lunedì 10 aprile, dal giudice del Tribunale di Latina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.