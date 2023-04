Sospensione della licenza di esercizio pubblico della durata di 10 giorni con conseguente chiusura dell’attività al gestore di un locale di ristorazione in zona Ponte Milvio.

Il provvedimento

Il provvedimento amministrativo è stato emesso dal Questore di Roma ai sensi dell’articolo 100 del T.u.l.p.s. su richiesta dei Carabinieri che, negli ultimi tempi, hanno documentato che il locale, abituale ritrovo di giovani durante la movida, era solito alla somministrazione di alcolici a minorenni.

Inoltre, nel corso di uno dei controlli, i Carabinieri hanno sorpreso alcuni giovani italiani in possesso di dosi di hashish, tutti identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.