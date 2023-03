Ponte Milvio, fiamme in una pizzeria: inagibili magazzino e terrazza

Oggi, 30 marzo 2023, alle ore 4:30 circa, la S.O. ha inviato in piazzale di Ponte Milvio, a Roma, la squadra VVF di Prati ( 9/A) con al seguito l’autobotte per un incendio divampato all’interno di una pizzeria.

Ponte Milvio, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Nessuna persona è rimasta coinvolta; l’incendio, partito da un locale adibito ad uso magazzino, è stato circoscritto e poi estinto grazie al celere intervento dei soccorritori.

A seguito di quanto accaduto è stato dichiarato inagibile il magazzino nel quale si è sviluppato l’incendio e la terrazza.

Foto di repertorio