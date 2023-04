Nei giorni scorsi, gli uomini del I Distretto “Trevi Campo Marzio”, durante lo svolgimento di un servizio di vigilanza fissa in via dell’Impresa, sono stati raggiunti da un’anziana donna in forte stato di agitazione emotiva che chiedeva il loro ausilio in lingua inglese.

La vicenda

Gli agenti, dopo essersi sincerati delle buone condizioni di salute della donna e aver provveduto a rassicurarla, sono riusciti a risalire alle generalità della turista; un’ 82enne britannica arrivata a Roma nella mattinata con una nave da crociera, che sarebbe dovuta permanere in città l’intera giornata per un tour turistico per poi ripartire nel pomeriggio, tuttavia, mentre si trovava all’interno di un fast-food in via del Tritone insieme alla guida turistica e al suo gruppo, dopo essere andata in bagno, aveva perso di vista sia il gruppo che la guida e si era incamminata per le vie di Roma nell’intento di ritrovarli.

Soltanto dopo diversi accertamenti e l’ausilio della Capitaneria di Porto di Civitavecchia si è riusciti a riaffidare alla guida turistica l’anziana donna, che ha ringraziato i poliziotti manifestando cordialità e gratitudine all’intera Amministrazione della Polizia di Stato.