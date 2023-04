I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 29enne nigeriano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di estorsione.

Ecco cosa è successo

Ieri mattina, un 37enne romano ha denunciato ai Carabinieri di aver subito il furto del proprio smartphone avvenuto in via Principe Eugenio e di essere stato ricontattato da un uomo che gli chiedeva 100 euro per la restituzione.

I Carabinieri hanno quindi organizzato un mirato servizio e si sono presentati all’appuntamento concordato in via del Pigneto, sorprendendo l’indagato mentre riceveva la somma di denaro pattuita.

L’uomo è stato bloccato e la refurtiva recuperata. L’arresto è stato convalidato e il 29enne è stato portato in carcere.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.