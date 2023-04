La Champions League, così come l’Europa League e la Conference League si avvicinano alle battute finali. Sono diverse le partite che interessano gli italiani, che dal 9 all’11 maggio 2023 andranno in onda in tv. Molte saranno disponibili in chiaro. Scopriamo dunque dove vederle in tv e in diretta streaming. Stavolta la televisione sul digitale terrestre offrirà ampia scelta.

Champions League, Europa League e Conference League, andata semifinale 2023: dove vedere le partite in tv in chiaro

Mai così tante squadre italiane nelle semifinali delle coppe europee. E questo ha fatto sì che anche la televisione in chiaro si adeguasse. Saranno contenti tutti i tifosi. Una volta c’era la Coppa delle Coppe e l’Intertoto, che si aggiungevano alle principali. Dopo anni in cui le formazioni nostrane erano sempre defilate, stavolta sono in molte a contendersi i trofei finali.

Dove vedere Inter-Milan, semifinale di andata della Champions League 2023

Inter-Milan era inizialmente un’esclusiva Prime Video; poi le cose sono cambiate. Per la gioia dei tanti tifosi delle due milanesi, sparsi in tutta Italia, la partita di andata sarà trasmessa anche in chiaro e in diretta tv sul digitale terrestre. Dove sarà possibile vederla? In molti pensavano su un canale della Rai o di Mediaset, e invece a spuntarla è stato un altro contendente.

Inter-Milan, partita di mercoledì 10 maggio 2023 sarà trasmessa in chiaro e in diretta su TV8, a partire dalle ore 20:45. Il canale di proprietà di Sky renderà dunque disponibile a tutti una partita fondamentale, che getterà le basi su quale delle due affronterà in finale la vincente di Real Madrid-Manchester City, che potrebbe essere trasmessa martedì 9 maggio 2023 su Canale 5.

Dove vedere Roma-Bayern Leverkusen e Juventus-Siviglia, semifinali di andata di Europa League 2023

Possibile una finale tutta italiana, così come è possibile che solo una delle due riesca ad andare in finale, oppure, nella peggiore delle ipotesi, che nessuna tra Juve e Roma raggiunga la finale. I giallorossi hanno vinto la Conference League, raggiungendo la finale nella scorsa stagione. Il Siviglia è una delle formazioni che raggiunge spesso il traguardo finale in questa coppa, ma è difficile dire quali siano le favorite. La cosa certa è che l’andata di una delle due partite sarà trasmessa in chiaro in tv, precisamente sui canali Rai.

Inizialmente si era parlato di Diretta Goal, ovvero di uno zoom su entrambe le partite, con approfondimenti in base alle azioni salienti in diretta dai campi; ipotesi poi (per fortuna) tramontata.

In questo caso, gli scenari sarebbero due: Juventus-Siviglia trasmessa alle ore 21 su Rai Uno, e Roma-Leverkusen su TV8. Molto probabile che al ritorno vadano sempre in chiaro, ma a reti invertite. Entrambe le partite si giocheranno giovedì 11 maggio 2023.

E Fiorentina-Basilea? Se le trattative tra Sky e Rai sembrano alle battute finali per quanto riguarda l’Europa League, ben meno appeal pare avere la Conference League. Questo perché sarebbe la terza partita di giovedì 11 maggio, allo stesso orario delle altre, che hanno un bacino di tifosi maggiori. Questo il ragionamento che avrebbe portato a non mostrare in chiaro la partita tra Fiorentina e Basilea. La partita dei Viola sarà dunque disponibile soltanto in diretta streaming su Dazn o Sky, a meno di novità.

L’articolo sarà aggiornato qualora i suddetti scenari dovessero mutare.