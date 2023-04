Partite di andata che in parte hanno già parzialmente emesso sentenze definitive, in parte lasciano ancora spiragli per chi non ha avuto troppa fortuna nei primi 90 minuti. Scopriamo insieme dove vedere in tv, o in alternativa in diretta streaming, le partite di ritorno di Champions League, Europa League e Conference League. Ecco quali canali/piattaforme trasmetteranno i match di Inter, Milan, Napoli, Juventus, Roma e Fiorentina.

Champions League, Europa League e Conference League, ritorno quarti di finale: dove vedere le partite in TV e in diretta streaming

La partita più attesa è sicuramente per martedì 18 aprile. Un’andata scoppiettante e soprattutto quella che sembra essere più in bilico. Napoli-Milan è la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League, che deciderà chi passerà in semifinale.

Dove vedere la partita di Champions League tra Napoli e Milan?

Canale 5 trasmetterà in chiaro l’incontro alle 20:45, martedì 18 aprile 2023. Oltre alla diretta sul digitale terrestre, anche Sky e gli abbonati a Infinity di Mediaset potranno godersi le gesta dei calciatori.

Dove vedere Inter-Benfica?

Il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma mercoledì 19 aprile 2023, sarà un’esclusiva per gli abbonati a Prime Video. Il match andrà dunque in onda in diretta sulla piattaforma a partire dalle 20:45. I nerazzurri hanno quasi ipotecato la semifinale, che li vedrà scontrarsi con la vincitrice del confronto tra Milan e Napoli. Possibile dunque un derby milanese, sicuro invece uno scontro tra italiane. Dall’altra parte sembra probabile lo scontro in semifinale tra le due favorite: Real Madrid e Manchester City.

Dove vedere Roma-Feyenoord?

Il ritorno dei quarti di finale di Europa League, previsto per le 21:00 di giovedì 20 aprile 2023, andrà in onda in diretta e in chiaro su TV8.

Dove vedere Sporting Lisbona-Juventus

L’andata dell’incontro è stata trasmessa in chiaro su TV8 e pertanto non sarà visibile sul digitale terrestre. L’incontro sarà dunque visibile su DAZN alle ore 21 di giovedì 20 aprile 2023.

Dove vedere Fiorentina-Lech Poznan

Il ritorno del match di Conference League andrà in onda alle 18:45 di giovedì 20 aprile 2023 e sarà visibile agli abbonati DAZN.

Segnaliamo che potrebbero esserci novità dell’ultimo minuto, e in tal caso provvederemo ad aggiornare l’articolo.