Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 24 aprile 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 22 aprile 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 aprile 2023: la lista completa

Rai 1

18:45 L’eredità

20:00 TG1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Il commissario Montalbano – L’odore della notte

23:25 Basco Rosso

Rai 2

19:00 Hawaii Five-0

19:50 The Rookie

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 NCIS Los Angeles 14×14 1a tv

22:10 Blue Bloods 13×14 1a tv + 12×05

23:40 Re Start

Rai 3

19:30 Tg R

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica

20:40 Il Cavallo e la Torre – Info

20:50 Un Posto al Sole

21:25 Report

23:15 Le Ragazze

00:00 Linea Notte

Canale 5

18:45 Avanti un altro

20:00 Tg5

20:35 Striscia la notizia

21:40 L’isola dei famosi

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI 8×01

20:20 NCIS 11×10

21:20 Freedom – Oltre il confine

00:00 Sport Mediaset



Rete 4

19:55 Tempesta d’amore 1a tv

20:30 Stasera Italia

21:25 Quarta Repubblica

00:55 Mussolini Ultimi giorni

La7

18:50 Lingo

20:00 TgLa7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Speciale Atlantide – Mussolini Ultimo Atto

00:30 Tg

Tv8 (ch. 125 Sky)

19:10 Celebrity Chef 2×03

20:15 100% Italia

21:30 Quantum of Solace

23:30 Roma di Piombo

Nove (ch. 149 Sky)

18:15 Cash or Trash

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Only Fun – Comico Show 3×03 1a tv

Le Serie Tv in Chiaro

Warner Tv (ch. 37 dtt e Tivùsat 56) ore 21:30 Fringe s.1

(ch. 37 dtt e Tivùsat 56) ore 21:30 s.1 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Vera 5×03

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 5×03 TopCrime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 CSI Miami 5×09-10

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 CSI Miami 5×09-10 Italia 2 (ch. 49 dtt 16 Tivusat 169 Sky) ore 21:25 American Dad 16

Le Serie Tv Sky

Sky Atlantic (ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Succession 4×04 + 4×05 (v.o.) 1a tv

(ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Good Sam 1×11-12

(ch. 112) ore 21:15 1×11-12 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 NCIS Hawaii 1×03-04o

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Mission Impossible – Protocollo Fantasma

Rai 4 (ch. 21 dtt e TivùSat) ore 21:15 Master Z Ip Man Legacy

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:15 L’uomo che vide l’infinito

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 21:15 Il ladro di cardellini

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Appuntamento per una vendetta

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un’estate in Florida

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 The Impossible

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:15 Vi presento i nostri

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:25 Un amore senza tempo

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:00 Fantozzi il ritorno

I Film stasera in tv su Sky

Sky Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Il Colibrì 1a tv

Film tratto dall’omonimo romanzo, con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Nanni Moretti

(ch. 301) ore 21:15 Film tratto dall’omonimo romanzo, con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Nanni Moretti Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Three Kings

(ch. 302) ore 21:15 Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 The Bourne Ultimatum

(ch. 303) ore 21:15 Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 La befana vien di notte

(ch. 304) ore 21:00 Cinema Action (ch. 305) ore 21:45 Mad Max Fury Road

(ch. 305) ore 21:45 Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Frantic

(ch. 306) ore 21:00 Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Burlesque

(ch. 307) ore 21:00 Cinema Drama (ch. 308) ore 21:45 Il colibrì

(ch. 308) ore 21:45 Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Tower Heist Colpo ad alto livello

Show, Sport e documentari in tv: cosa c’è in tv