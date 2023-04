Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 22 aprile 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 22 aprile 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 22 aprile 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Il Cantante Mascherato

23:55 TG1 Sera

00:00 Il Cantante Mascherato

01:20 Katie Fforde – La figlia di mio marito

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S5E10 – Seconda vita

22:10 F.B.I. International S2E9 – Talpe

23:00 Detectives – Casi risolti e irrisolti

23:50 TG2 Dossier

00:33 Meteo 2

00:40 TG2 Storie. I racconti della settimana

01:20 TG2 Mizar

01:45 TG2 Cinematinée

01:50 TG2 Achab Libri

01:55 TG2 Sì, Viaggiare

02:10 TG2 Eat Parade

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Le parole

21:45 Quinta dimensione. Il futuro è già qui – La battaglia dei sessi

00:00 TG3 Mondo

00:25 TG3 Agenda del Mondo

00:30 Meteo 3

00:35 Non c’era alcuna speranza. La rivolta nel Ghetto di Varsavia del 1943

01:10 Appuntamento al cinema

01:15 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:25 Coincoin et les z’inhumains

02:50 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rete 4

20:30 Controcorrente – Weekend

21:20 Sette Giorni 2023

23:32 Fuoco Assassino 2

01:36 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

01:54 Un Milione Al Secondo 1984 – Best1

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:20 Amici di Maria De Filippi

00:45 Tg5

01:19 Meteo.It Tg5 Notte

01:20 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

02:07 Sotto il Ponte – il Giudice Mastrangelo

Italia 1

20:30 Test D’Ingresso – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Jurassic Park III

23:10 Il Re Scorpione 3: la Battaglia Finale

01:16 Berlino – Campionato Formula e

02:16 Studio Aperto – la Giornata

02:28 Sport Mediaset – la Giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Eden – Un Pianeta da Salvare

00:15 Tg La7

00:25 Anticamera con vista

00:35 In Onda

01:15 Like – Tutto ciò che Piace

01:55 La famiglia

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:55 Cucine da incubo Italia

00:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

01:25 Mardi Gras – Fuga dal college

NOVE

20:05 Fratelli di Crozza

21:40 Chernobyl – Fuga dall’inferno

00:15 Chernobyl – Viaggio nella catastrofe

01:40 Ritorno a Chernobyl

20 — Venti

20:13 L’ Alternativa della Chiusura – The Big Bang Theory VI

20:36 La Rinascita del Protone – The Big Bang Theory VI

21:04 Ticker (Di A. Pyun)

23:01 Hellboy (Di N. Marshall)

01:24 Combattere il Fuoco col Fuoco – Arrow V

02:04 Scacco Matto – Arrow V

Rai 4

20:33 Hudson e Rex – S2E9 Effetti collaterali

21:21 The gangster, the cop, the devil

23:13 Unbreakable – Il Predestinato

01:01 Anica appuntamento al cinema

01:04 La casa delle bambole – Ghostland

Iris

21:00 Il Caso Thomas Crawford

23:24 Scuola di Cult, 13

23:30 La Regola del Sospetto

01:46 Alibi e Sospetti

Rai 5

21:14 La caduta di Troia

22:22 La piccola volpe astuta (Teatro Comunale di Firenze)

00:05 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E2

00:50 Rock Legends: Van Halen

01:33 Rai News Notte

01:36 Art Night Puntata 19 – Storia di una collezione. L’arte in Banca d’Italia

02:37 Inside Renzo Piano Bulding Workshop

Rai Movie

21:10 Smetto quando voglio: Masterclass

23:10 Smetto quando voglio – Ad Honorem

00:55 Il fiore delle mille e una notte

02:55 Quello che so di lei

Rai Premium

21:20 Un Passo dal cielo S7E7 – Solo per amore – Parte 1

22:20 Un Passo dal cielo S7E8 – Solo per amore – Parte 2

23:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E1

00:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E2

01:15 Il Cacciatore – S3E7 – La caccia invisibile

02:20 Il Cacciatore – S3E8 – Ciao Saverio

Cielo

20:05 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:25 Le mani di una donna sola

22:55 Swingers – Scambisti

23:55 Naked SNCTM: vivi le tue fantasie

01:05 Escort Boys

02:05 Sex Life

Twentyseven

20:06 Gambit

21:44 Piccola peste torna a far danni

23:24 Chips

01:06 Detective in corsia

02:33 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:55 Soul

21:20 Laudato sì, una lettera per il mondo

23:05 Oceani 3D

00:35 La compieta preghiera della sera

00:55 Santo Rosario

01:20 Sulla Strada

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Miss Marple: c’è un cadavere in biblioteca

23:10 Miss Marple: omicidio al vicariato

01:00 Drop Dead Diva

La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: Incontro con il Passato

23:00 Lo Scapolo D’Oro

00:56 Riviera I, 5

01:41 Riviera I, 6

02:23 L’ Onore e il Rispetto – Ultimo Capitolo , 3

Real Time

20:10 Cake Star – Pasticcerie in sfida

21:30 Fantasmi di famiglia

23:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

20:15 Roba da ricchi

22:24 Dottor Jekyll e gentile signora

00:14 Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone

01:51 Cassiodoro il piu’ duro del pretorio

Focus

20:16 Galapagos: Le Isole Incantate – Eden Pianeta Selvaggio

21:16 Quando il Mediterraneo Si Prosciugò – una Storia Geologica ’23

22:53 La Terra – uno Sguardo Geologico

23:50 Primavera – la Stagione della Rinascita

00:51 Estate – la Stagione Più Calda

02:00 Top Gun & Aerei Anticarro – Aerei Da Combattimento – Wings Of War

02:41 Tgcom24 Reti Free

Giallo

21:10 Rosewood

23:10 Squadra Speciale Invisibili – Les Invisibles

01:30 Il giovane ispettore Morse

TOP Crime

20:16 Tutte per una – Rizzoli & Isles IV

21:10 Poirot: Tragedia in Teatro

22:58 Video Killed The Radio Star – Law & Order: Unità Speciale XXIII

23:52 Giovani e Promettenti Gentiluomini – Law & Order

00:45 Sotto Copertura – Chicago Fire VII

01:38 Uomini Onesti – Chicago P.D. VI

02:33 Ab Initio/Dall’Inizio – Harrow II

Italia 2

20:20 Padre Tim Tom – The Middle

20:45 Un Giorno Da Leoni – The Middle

21:15 Penitenza! – Chucky II

22:15 Il Rifiuto della Morte – Chucky II

23:17 Noi (Di J. Peele)

01:30 La Caccia Al Tesoro – Detective Conan

01:49 L’ Uomo Bendato – I Parte – Detective Conan

02:14 L’ Uomo Bendato – II Parte – Detective Conan

02:39 Chi Ha Paura del Dentista? – Detective Conan

DMAX

21:25 Mostri di questo mondo

23:10 Io e i miei parassiti

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Enrico Serventi Longhi

20:30 Passato e Presente – Toro Seduto, grande capo Sioux

21:10 Un giorno da leoni

23:05 Tina

23:50 Un autore, una città: Giorgio Bassani

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

00:45 Passato e Presente – Toro Seduto, grande capo Sioux

01:25 Italiani con Paolo Mieli – Rita Levi Montalcini

02:20 La grande sfida – L’uomo e l’ambiente 1800-1972

Mediaset Extra