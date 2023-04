Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 aprile 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 21 aprile 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 aprile 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Ci vuole un fiore

00:05 TG1 Sera

00:10 TV7

01:20 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:15 Che tempo fa

02:20 Cinematografo

03:20 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor S6E1 – Dopo la festa

22:10 The Good Doctor S6E2 – Cambio di prospettiva

23:00 ATuttoCalcio

00:04 Meteo 2

00:10 Paradise La finestra sullo showbiz

01:55 Appuntamento al cinema

02:00 RaiNews24

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Requiem di Mozart

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6180

21:20 Tre piani

23:25 CinAmerica – La Sfida

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 Parlamento Magazine

01:30 Appuntamento al cinema

01:35 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:45 P’Tit Quinquin

02:35 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:50 Ballando A Los Angeles – All Rise

01:45 Io Sto con la Natura 1991

02:46 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

03:06 Ammazzali Tutti e Torna Solo

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:22 Il Patriarca

23:50 Imparare A Volare – Station 19 IV

00:50 Tg5

01:24 Meteo.It Tg5 Notte

01:25 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

02:12 Sara Ti Ama – Le Verità Nascoste II

03:48 Vivere IV

Italia 1

20:30 Alibi – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Run All Night – una Notte per Sopravvivere

23:40 Momentum (Di S.S. Campanelli)

01:30 Restan Nel Posto in Cui Vivi! – Duncanville

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:07 Sport Mediaset – la Giornata

02:22 Willem Dafoe – Celebrated

02:45 Kiefer Sutherland – Celebrated

03:08 Decolli Letali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

03:51 Crisi Su Terra-X – IV Parte – Dc’s Legends Of Tomorrow

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live – Diario di Guerra

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Le parole della salute

02:30 L’aria che tira

TV8

20:25 100% Italia

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

02:40 Butter

NOVE

20:10 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fratelli di Crozza (live)

22:50 Accordi & disaccordi (live)

23:55 Fratelli di Crozza

01:25 Airport Security: Spagna

20 — Venti

20:13 La Riconfigurazione del Ripostiglio – The Big Bang Theory VI

20:36 La Turbolenza del Ruolo – The Big Bang Theory VI

21:04 Hellboy (Di N. Marshall)

23:39 Mine

01:44 Lo Spettro di una Pistola – Arrow V

02:24 Il Mangia Peccati – Arrow V

03:04 Dio Mi Ha Tolto L’Amicizia – God Friended Me I

Rai 4

20:35 Criminal Minds IV ep.15

21:21 The Gentlemen

23:12 Charlie’s Angels (2019)

01:11 Anica appuntamento al cinema

01:13 Wonderland pt.29

01:50 Grand Isle

03:21 The Good Fight S3E5 Quello in cui un nazista viene picchiato

Iris

20:05 I Soldati dell’Odio – Walker Texas Ranger

21:00 Salvate il Soldato Ryan

00:41 In Viaggio con Charlie

02:22 Piovuto Dal Cielo (Di J. Balsmeyer)

Rai 5

20:19 Lungo il fiume e sull’acqua – E6

21:14 OSN: L’imponente Lobgesang di Mendelssohn diretto da Daniele Gatti (versione postprodotta)

22:44 Save the Date 2022-2023 – Puntata 26

23:15 Rock Legends: Van Halen

23:58 Paul Butterfield – Suonare con il cuore

01:33 Rai News Notte

01:34 I tre architetti: Gio Ponti – E3

02:32 Lungo il fiume e sull’acqua – E6

03:25 Evolution – Il viaggio di Darwin – pt. 1

Rai Movie

21:10 Il Concorso

23:00 Il mio profilo migliore

00:40 Anica – Appuntamento al cinema

00:45 Jonathan degli orsi

02:50 Sacro e profano

Rai Premium

21:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E1

22:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E2

23:15 Un Passo dal cielo S7E5 – Purosangue – Parte 1

00:15 Un Passo dal cielo S7E6 – Purosangue – Parte 2

01:15 La Squadra – S2E6

02:50 Allora in onda – Gian Burrasca

03:30 Il Commissario Rex S9E13 – La sua ultima domenica

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Ma mère

23:15 Tre donne immorali?

01:15 La cultura del sesso

02:00 Come sono diventata una stripper

03:30 Sexplora

Twentyseven

20:06 Piccola peste torna a far danni

21:49 Una bugia di troppo

23:29 Chips

01:12 Detective in corsia

02:39 Celebrated: Le grandi biografie

03:23 Camera Cafe’

03:58 Camera cafe’ ’07

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Guerra e Pace

21:10 Le ricette della signora Toku

23:05 Effetto Notte – TV2000

23:40 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 ArtBox

02:10 La Mala Educaxxxion

03:20 I menù di Benedetta

La 5

20:35 Amici di Maria – D.T. (Lu/Ve)

21:10 Lo Scapolo D’Oro – Funny Friday

23:10 Speciale Amici

00:35 Alcool – Rimbocchiamoci Le Maniche

02:17 Love Is in The Air I, 103

02:57 Tempesta D’Amore 17, 213

03:45 Una Vita IX , 572 – una Vita IX – L’Album Dei Ricordi

Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Pensavo fosse amore

22:35 Body Bizarre

Cine34

20:06 Sabato domenica e venerdì

22:21 Spogliamoci così senza pudore

00:27 La svergognata

01:49 Una moglie giapponese?

03:40 Appassionata

Focus

20:16 La Città Perduta di Golia – Cose di Questo Mondo IV

21:16 L’ Incendie Du Tunnel Du Mont-Blanc

22:16 Collision A la Gare De Lyon

23:15 Lo Sapevi Che? , 20 – Lo Sapevi Che?

23:20 Lo Sapevi Che? 14 – Lo Sapevi Che?

23:31 Ahnenerbe – la Vera Storia delle Spedizioni Segrete Dei Nazisti, 1

00:35 Ahnenerbe – la Vera Storia delle Spedizioni Segrete Dei Nazisti, 2

01:15 Tg5 Start

01:18 Vita Al Limite – Indagini Ad Alta Quota XXI

02:10 E-Planet, 16 – E-Planet

02:41 Tgcom24 Reti Free

02:43 21/04/2023 – Meteo Focus

02:45 Expedition Europa, 1 – Meraviglie Geologiche D’Europa

03:25 Expedition Europa, 2 – Meraviglie Geologiche D’Europa

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 Squadra Speciale Invisibili – Les Invisibles

23:25 I misteri di Brokenwood

01:25 Tandem

03:35 Disappeared

TOP Crime

20:16 A Patti con il Diavolo – Rizzoli & Isles IV

21:10 Sotto Copertura – Chicago Fire VII

22:03 Uomini Onesti – Chicago P.D. VI

22:58 Ombra – Law & Order: Unità Speciale XI

23:52 Il Tatuaggio – Law & Order: Unità Speciale XI

00:45 Svegliati! – Hamburg Distretto 21 XIII

01:38 Mascherata – Hamburg Distretto 21 XIII

02:35 Giochi Violenti – Law & Order: Unità Speciale XIV

03:29 Sotto Copertura – Law & Order: Unità Speciale XIV

Italia 2

20:20 Lezione di Storia – Due Uomini e 1/2

20:45 Tutti in Pista – Due Uomini e 1/2

21:15 Noi (Di J. Peele)

23:30 The Nun: la Vocazione del Male

01:30 Più Eroe di Chiunque Altro – My Hero Academia

01:50 My Villain Academia – My Hero Academia

02:10 La Rinascita dell’Armata di Liberazione – My Hero Academia

02:30 L’ Ultima Partita Infuocata – Holly e Benji Forever

02:50 Arrivederci Roberto – Holly e Benji Forever

03:10 Calcio D’Inizio – Holly e Benji Forever

03:30 Soliti Idioti Iv, 11 – i Soliti Idioti

DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:10 Border Control Gibilterra

00:10 Basket Zone

00:45 Moonshiners

02:40 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Unione Sovietica. Il sistema Gulag – 24/02/2022

21:10 I sette re. La leggenda di Roma

22:10 Storia dell’Aeronautica italiana 1923-1961. Le ali della Repubblica

22:40 Storie Contemporanee pt.5 – La resistenza fiorentina

23:10 Italiani con Paolo Mieli – Indro Montanelli

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Mariapia Veladiano

01:05 Passato e Presente – Unione Sovietica. Il sistema Gulag – 24/02/2022

01:45 Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai

03:15 Libro bianco. Roma, oggi e domani

Mediaset Extra