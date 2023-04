Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e seconda serata di oggi, 15 aprile 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 aprile 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 aprile 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il Cantante Mascherato

23:55 TG1 Sera

00:00 Il Cantante Mascherato

00:50 Ciao Maschio

02:15 Che tempo fa

02:20 Sottovoce

02:50 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S5E9 – Figlio fortunato

22:10 F.B.I. International S2E8 – Stellina

23:00 Detectives – Casi risolti e irrisolti

23:50 TG2 Dossier

00:33 Meteo 2

00:40 TG2 Storie. I racconti della settimana

01:20 TG2 Mizar

01:45 TG2 Cinematinée

01:50 TG2 Achab Libri

01:55 TG2 Sì, Viaggiare del 14/04/2023

02:10 TG2 Eat Parade del 14/04/2023

02:25 Appuntamento al cinema

02:30 RaiNews24

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Le parole

21:45 Quinta dimensione. Il futuro è già qui – Arte

23:50 TG3 Mondo

00:15 TG3 Agenda del Mondo

00:20 Meteo 3

00:25 Il posto giusto – Puntata del 02/04/2023

01:20 Appuntamento al cinema

01:25 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:45 Drive My Car

Rete 4

20:30 Controcorrente – Weekend

21:25 Bomber

23:41 Salvate il Soldato Ryan

02:48 Un Milione Al Secondo 1983 Best 3

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:20 Amici di Maria De Filippi

00:45 Napoli è – Speciale Tg5

01:50 Tg5

02:24 Meteo.It Tg5 Notte

02:25 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

03:12 Il Viaggio Leggendario – Ciak Speciale

Italia 1

20:30 Volare A Bassa Quota – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Il Mondo Perduto: Jurassic Park

23:50 Il Re Scorpione 2: il Destino di un Guerriero

01:50 La Rabbia Degli Harris – Duncanville

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Dune (Di D. Lynch)

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Eden – Un Pianeta da Salvare

00:30 Tg La7

00:40 Anticamera con vista

00:50 In Onda

01:30 Like – Tutto ciò che Piace

02:10 Allonsanfan

TV8

20:40 Moto2

21:30 Paddock Live Sprint

21:55 MotoGP

22:45 Paddock Live Show

23:30 Taxxi

01:15 American Pie 6: Beta House

02:50 Lady Killer

NOVE

20:15 Fratelli di Crozza

21:40 La rapina perfetta

23:45 I trasgressori

01:25 Ho Vissuto Con Un Killer

20 — Venti

20:13 La Peculiarità del Numero 43 – The Big Bang Theory VI

20:36 L’ Escalation del Posto Auto – The Big Bang Theory VI

21:04 Duro Da Uccidere

23:14 Solo per Vendetta

01:19 Retaggio – Arrow V

01:59 Le Reclute – Arrow V

02:39 Tutti i Miei Figli – The Vampire Diaries III

03:19 1912 – The Vampire Diaries III

Rai 4

20:34 Hudson e Rex S1E15 – Strani fenomeni

21:20 Grand Isle

23:02 La rapina del secolo

00:58 Anica appuntamento al cinema

01:01 Amityville: il risveglio

02:29 Shaft il detective

Iris

21:00 Presunto Innocente

23:37 Il Rapporto Pelican

02:18 On The Road

Rai 5

21:15 Nel tempo degli Dei – Il calzolaio di Ulisse

23:14 La vita nuova

00:23 I Beatles e l’India

02:00 Rai News Notte

02:02 Art Night Puntata 18 – Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza

02:50 Art Night – Emilio Lavagnino

Rai Movie

21:10 Smetto quando voglio

23:00 I villeggianti

01:15 Gente di rispetto

03:05 Circuito chiuso

Rai Premium

21:20 Un Passo dal cielo S7E5 – Purosangue – Parte 1

22:20 Un Passo dal cielo S7E6 – Purosangue – Parte 2

23:15 Amore a Salisburgo

01:00 Il Cacciatore – S3E5 – Ciao nemico

02:00 Il Cacciatore – S3E6 – Aspetta

02:55 Disokkupati

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Malizia

23:10 Malizia 2mila

01:10 Riga: Capitale del turismo sessuale

02:10 Hardcore: Larry Flint, il re dello scandalo

03:00 Sexplora

03:25 Bob Guccione e l’impero di Penthouse

Twentyseven

20:06 I signori della truffa

22:22 Piccola peste

23:49 Chips

01:27 Detective in corsia

02:51 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:55 Soul

21:20 Un ruolo per papà

22:50 Oliver Twist

01:05 La compieta preghiera della sera

01:25 Santo Rosario

01:50 Sulla Strada

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Miss Marple

01:00 Drop Dead Diva

La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: per Amore di una Sorella

23:00 Qualcosa di Cui… Sparlare

00:56 Riviera I, 1

01:46 Riviera I, 2

02:34 Speciale di “Il Patriarca”

02:36 L’ Onore e il Rispetto – Ultimo Capitolo , 1

Real Time

20:10 Cake Star – Pasticcerie in sfida

21:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

20:15 Romanzo criminale

23:05 La città sconvolta: Caccia spietata ai rapitori

00:56 La professoressa di scienze naturali

02:23 Dentro lo schermo – filler cine34

03:11 Che dottoressa ragazzi!

Focus

20:16 Il Pianeta Svelato – Visti Dal Cielo – Misteri di Questo Mondo

21:16 Fiumi di Sangue e Cerchi Misteriosi – Cose di Questo Mondo VIII

22:16 La Sete D’Oro Dei Romani – Cose di Questo Mondo VIII

23:15 Le Foreste – Patagonia – la Vita Ai Confini del Mondo

00:16 Un Anno di Vita Selvaggia – Patagonia – la Vita Ai Confini del Mondo

01:16 Elicotteri – Aerei Da Combattimento – Wings Of War

02:00 La Guerra Nel Sottosuolo – i Tunnel Segreti di Parigi

02:41 Tgcom24 Reti Free

02:43 15/04/2023 – Meteo Focus

02:45 1943 – la Liberazione della Corsica – Campi di Battaglia V

03:30 Guernsey – Le Basi Segrete Dei Nazisti

Giallo

21:05 Rosewood

22:55 Squadra Speciale Invisibili – Les Invisibles

01:15 Vera

03:10 A Crime to Remember

TOP Crime

20:16 Il Trafficante – Rizzoli & Isles III

21:10 Poirot: Sfida A Poirot

22:58 La Lotta Più Dura di Tommy Baker – Law & Order

23:52 Se Allora Avessi Saputo Quel Che So Oggi – Law & Order

00:46 Una Notte A Chicago – Chicago P.D. VI

01:39 Legami Che Uniscono – Chicago P.D. VI

02:34 Malum in Se/Male in Sè – Harrow II

03:27 I Aegri Somnia/Sogni Dei Pazienti – Harrow II

Italia 2

20:20 I Ragazzi Cool – The Middle

20:45 I Vicini di Casa – The Middle

21:15 Halloween II – Chucky II

22:15 I Peccatori Sono Molto Più Divertenti – Chucky II

23:16 Scappa: Get Out (Di J. Peele)

01:20 Misteri Al Computer – Detective Conan

01:37 Un Avvocato Nel Mistero – Detective Conan

01:57 Giallo in Diretta – Detective Conan

02:17 L’ Appuntamento di Ran – Detective Conan

02:37 I Preparativi: il Momento Più Bello – My Hero Academia

03:02 Golden Tips Imperial – My Hero Academia03:27 Deku Vs Gentle Criminal – My Hero Academia

DMAX

21:25 Mostri di questo mondo

23:20 Io e i miei parassiti

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Sergio Valzania

20:30 Passato e Presente – Giovanni Gentile

21:10 Giallo napoletano

23:00 Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai

00:30 Rai News Notte

00:35 Il giorno e la storia

00:55 Passato e Presente – Giovanni Gentile

01:35 Tutto Totò Premio Nobel

01:45 Questo secolo 1943 e dintorni. Africa addio pt. 5

03:15 Festa barocca. Barocco e Brume

Mediaset Extra