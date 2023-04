Tivoli, betoniera carica di cemento sprofonda in una voragine

La Sala Operativa ha inviato a Tivoli due squadre alle ore 16.40 circa di oggi, 14 aprile 2o23, per una voragine stradale nella quale è stata coinvolta una betoniera carica di cemento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La voragine si è formata in Via dei Fauni; il mezzo è rimasto all’interno della voragine con le ruote posteriori lato sinistro. Non risultano feriti al momento.

Si stanno valutando le modalità di intervento anche con l’ausilio della AG10 della Rustica. Funzionario di guardia sul posto.