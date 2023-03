Dramma a Tivoli, perde il controllo dell’auto e si ribalta: morto un uomo

Incidente drammatico a Tivoli. Perde la vita un uomo di 61 anni.

Brutto incidente a Tivoli: auto perde il controllo e si ribalta

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 25 marzo 2023, a Tivoli, in via Tiburno. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un uomo di 61 anni, probabilmente per un malore, ha perso il controllo dell’auto ed è andato ad impattare contro alcune auto in sosta. Non solo, per lo slancio l’automobile si è ribaltata lungo la carreggiata.

Immediato l’intervento da parte del personale del 118 che ha provato a rianimare fino all’ultimo l’uomo ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Presente anche gli agenti della a polizia locale di Tivoli.