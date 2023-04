Alle ore 10.05 circa, squadre del Comando di Roma congiuntamente a 2 squadre del Comando di Frosinone sono intervenute per incendio appartamento in Via Ungheria,11 (Segni).

Paura a Segni, incendio al quarto piano di un palazzo

All’arrivo sul posto l’APS 16A di Colleferro provvedeva ad estinguere l’incendio al piano 4 di una palazzina di 5 piani. Alcune persone rifugiate il luogo non invaso da fumo sono state raggiunte dai Vigili del Fuoco e accompagnate in strada per accertamenti da parte del 118 intervenuto.

Sul posto anche Capo Turno Provinciale, e Funzionario di Servizio. Cc di Colleferro.