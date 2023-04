“Sono sicuro che ricorderete tutti la montagna di insulti che ho e abbiamo dovuto subire per aver firmato un manifesto, con tutta la maggioranza, sulla questione Baita” – esordisce così il Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, nel descrivere gli esiti della sentenza in merito alla vicenda de La baita, che prosegue come segue: “Poi c’è stata l’intervista al parco che ha scatenato persino l’odio verso chi aveva osato condividerla”.

Colleferro, Sanna: “Ora finalmente, la giustizia sta iniziando a farsi sentire con decisione”

Continua così il Primo Cittadino: “Dopo la denuncia di chi si riteneva erroneamente leso dal manifesto e dall’intervista, il G.I.P. del Tribunale Penale di Velletri ha archiviato il procedimento a mio carico. Dunque la verità è stata ristabilita.

Nel manifesto e nell’intervista ho solo espresso opinioni che “rientrano nella naturale dialettica democratica di una comunità” ed il tribunale penale ha riconosciuto la mia innocenza.

Nonostante l’accanimento subito, io non odio nessuno e perdono tutti. Spero che questo clima finisca una volta per tutte, che si possa tornare a un confronto rispettoso e si riconosca che il mio agire è stato e sarà solo ed unicamente nell’interesse del bene comune di tutti i cittadini” – queste le dichiarazioni del Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, che ha raccontato così gli esiti della vicenda.