Colleferro, attesa per la versione di Andrea Villani sulla vicenda de La baita

Di seguito, il post Facebook di Andrea Villani, che presenta lo spettacolo teatrale, in cui racconterà la sua versione sulla vicenda de La baita di Colleferro, previsto per giovedì 21 luglio in piazza Italia:

* La città si veste per giovedì sera *

È d’obbligo munirsi di ironia e goliardia ma soprattutto di sorrisi in punta di fioretto nella serietà che l’argomento tratterà.

Non tacciatemi di classismo se la prima fila, come da protocollo, sarà appannaggio delle autorità della Giunta Comunale invitate tutte nella richiesta di permesso per la serata.

Gli spazi hanno senso se riempiti di concetto e persone per cui il mio invito a quanti più possibile mi gratificheranno della loro presenza.