Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 13 aprile 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 13 aprile 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 13 aprile 2023: la lista completa

1Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:30 Un Passo dal cielo S7E5 – Purosangue – Parte 1

22:35 Un Passo dal cielo S7E6 – Purosangue – Parte 2

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

23:59 Porta a Porta

01:25 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:20 RaiNews24

02:54 Che tempo fa

02:55 Movie Mag

03:25 RaiNews24

2Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 After

23:10 StraMorgan – Da Lucio Battisti a David Bowie: visita guidata nella musica

00:17 Meteo 2

00:25 I Lunatici

02:25 Radiocorsa

03:25 Casa Italia

3Rai 3

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza – Nascere in bellezza

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole EP6174

21:20 Splendida Cornice

23:15 Mixer – Vent’anni di televisione

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Le nostre domande. pt5. Peter Ratcliffe: Cos’è la malattia?

02:00 RaiNews24

4Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:50 Energie in Viaggio

01:49 Soldati 365 All’Alba

03:41 Ospiti Desiderate – College

04:56 L’ Importante è Amare

5Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 10 Giorni Senza Mamma

23:40 Tg5

00:14 Meteo.It Tg5 Notte

00:16 Attenti Al Gorilla

02:10 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

02:57 Il Viaggio Leggendario – Ciak Speciale

03:00 Uomini e Donne

04:15 Vampiri A Roma – R.I.S. Roma 2 Delitti Imperfetti

6Italia 1

20:30 Nel Mirino – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Captain America: The Winter Soldier

00:00 Lanterna Verde

02:07 Sport Mediaset – la Giornata

02:22 Keanu Reeves – Celebrated

7LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 L’aria che tira

04:30 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8TV8

20:30 Pre-partita Europa e Conference League

20:55 UEFA Europa League: Juventus-Sporting Lisbona

23:00 Post-partita Europa e Conference League

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Terzo Tempo I Gol di Europa e Conference

01:00 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Champions League

9NOVE

20:20 I migliori Don’t Forget della nostra vita

21:25 Faking It – Bugie o verità?

00:35 Airport Security: Spagna

20Venti

21:11 Focus – Niente è come sembra

23:20 Lone survivor

21Rai 4

20:36 Criminal Minds IV ep.9

21:20 Hawaii Five-0 II ep.16

22:04 Hawaii Five-0 II ep.17

22:47 Hawaii Five-0 II ep.18

23:30 211 – Rapina in corso

01:00 Anica appuntamento al cinema

01:03 Sleepless – Il giustiziere

02:38 The Good Fight S2E7 Day 450

03:26 The Good Fight S2E8 Day 457

22Iris

20:05 La Visione – Walker Texas Ranger

21:00 A Rischio della Vita

23:15 Scuola di Cult, 11

23:21 Shadow Program

23Rai 5

21:15 Lucia di Lammermoor

00:50 Hip Hop Evolution – E4

01:37 Rai News Notte

01:38 MillenniArts

02:31 Fuori Binario: La Subappenninica

03:28 Evolution – Il viaggio di Darwin – pt. 1

24Rai Movie

21:10 Jumanji – Benvenuti nella giungla

23:05 Katyn

01:10 Anica – Appuntamento al cinema

01:15 Desiderio

02:50 La cripta e l’incubo

25Rai Premium

21:20 Morgane – Detective Geniale – S2E3 – Made in France

22:15 Morgane – Detective Geniale – S2E4 – Doppio inganno

23:10 Italiani fantastici e dove trovarli – Puntata del 16/06/2022

23:50 Un’estate in Portogallo

01:30 La Squadra – S1E26

03:00 Intramontabili S1E7 – “I migliori anni”

26Cielo

20:10 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:25 Kickboxer – La vendetta del guerriero

23:00 The Right Hand – Lo stagista del porno

00:00 Erection Man

01:05 Le fabbriche del sesso

02:30 Bonnie and The Thousand Men

03:30 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27Twentyseven

20:05 Dragonheart

22:03 Un milione di modi per morire nel West

23:59 Chips

01:38 Detective in corsia

03:06 Celebrated: Le grandi biografie

04:15 Schitt’s Creek

28TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La leggenda del pianista sull’oceano

23:50 Li chiamano Caminantes

01:00 La compieta preghiera della sera

29LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Kate & Leopold

00:00 Miss Marple: Giochi di prestigio

01:50 La cucina di Sonia

02:20 Le parole della salute

02:50 La Mala Educaxxxion

04:05 I menù di Benedetta

30La 5

21:10 Il Bacio Che Aspettavo – Forever Young

23:10 Un Armadio per Due

23:40 Uomini e Donne

01:05 X-Style

01:42 La Scelta – Rimbocchiamoci Le Maniche

31Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Vite al limite

34Cine34

20:05 Din Don – Il ritorno

21:59 Scherzi da prete

23:48 Il bacio

01:32 Solo per te, Lucia

02:53 Segreti di cinema – Cine34

03:09 I giorni dell’ira

35Focus

20:16 La Città Fantasma – Cose di Questo Mondo IV

21:16 Dispersi in Mare – Visti Dal Cielo – Misteri di Questo Mondo

22:15 Il Pianeta Svelato – Visti Dal Cielo – Misteri di Questo Mondo

23:15 Lo Sapevi Che? 14 – Lo Sapevi Che?

23:20 Lo Sapevi Che? , 9 – Lo Sapevi Che?

23:31 Egypt’s Darkest Hour , 1 – il Tramonto dell’Antico Regno D’Egitto

00:35 Egypt’s Darkest Hour , 2 – il Tramonto dell’Antico Regno D’Egitto

01:30 Sopravvissuti – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

02:15 I Grandi Velieri Da Guerra – Navi Da Guerra – Combat Ships

02:56 Tgcom24 Reti Free

02:58 13/04/2023 – Meteo Focus

03:00 Disastri – Clima del Terzo Tipo III

03:45 Vita Tra i Ghiacci

04:30 Migratori: Passaggio in Messico

38Giallo

20:10 I misteri di Murdoch

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Van Der Valk

01:10 Tandem

03:20 Disappeared

04:15 Delitti di provincia

39TOP Crime

20:16 La Casa delle Bambole – Rizzoli & Isles III

49Italia 2

20:20 L’ Amore Non Ha Età – Due Uomini e 1/2

20:45 Qualcosa di Saporito e Vivace – Due Uomini e 1/2

21:15 Annabelle 2: Creation

23:25 Misteri Al Computer – Detective Conan

23:50 Un Avvocato Nel Mistero – Detective Conan

00:10 Giallo in Diretta – Detective Conan

00:35 L’ Appuntamento di Ran – Detective Conan

01:00 Resistete! la Prova di Sopravvivenza – II Parte – My Hero Academia

01:25 Classe 1-A, in Azione! – My Hero Academia

01:50 Vestigia – My Hero Academia

02:10 Scontro! 1-A Vs. 1-B – My Hero Academia

02:30 L’ Irriducibile Holly – Che Campioni Holly & Benji!

02:50 Per Realizzare un Sogno – Che Campioni Holly & Benji!

03:10 Faccia A Faccia – Che Campioni Holly & Benji!

03:30 I Soliti Idioti III , 1

03:50 I Soliti Idioti III , 2

04:10 I Soliti Idioti III , 3

52DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:05 Moonshiners: la sfida

02:55 Ce l’avevo quasi fatta

54Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Augusto, Princeps dell’Impero

21:10 1492

22:35 Archivi miniere di storia – L’Archivio di Stato di Torino

23:05 Cronache di donne leggendarie Saffo: la decima musa

23:30 Pt.3 – Agrippina: una donna al comando

23:55 Storia in breve. Il Ducato di Milano

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Alla scoperta del ramo d’oro – Sara Garofalo – Puntata del 13/04/2023

01:15 Passato e Presente – Augusto, Princeps dell’Impero

01:55 Italia. Viaggio nella Bellezza – Paestum e Velia colonie greche d’Occidente

02:55 Questo secolo 1943 e dintorni. Arrivano i nostri pt. 3

03:50 Festa barocca. Il lungo confine del nord

55Mediaset Extra

21:15 Brignano con la O – Zelig Speciale

23:20 Energie in Viaggio

00:20 Avanti un Altro

01:15 Trasformat

02:15 Tgcom24 (Mediaset Extra)

02:17 14 – Finché C’è Ditta C’è Speranza