Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 10 aprile 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 10 aprile 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 10 aprile 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:45 Sanremo 2023 – Tra palco e realtà

23:25 Basco Rosso – E2

23:55 TG1 Sera

00:00 Basco Rosso – E2

00:25 RaiNews24

01:00 Overland 21 – Il grande Nord Europa

01:55 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

23:05 StraMorgan – Da Domenico Modugno a Elvis Presley: visita guidata nella musica

00:29 Meteo 2

00:30 I Lunatici

02:35 Calcio Totale

03:35 Il prezzo della vendetta

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza – Sciacca, il sogno continua

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6171

21:20 Report

23:15 Le Ragazze

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 O anche no – Puntata del 02/04/2023

01:45 Protestantesimo – “Un patrimonio di tutti” – 02/04/2023

02:20 RaiNews24

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:50 L’ Erba Cattiva – Rizzoli & Isles VI

01:49 Ercole, Sansone, Maciste e Ursus Gli Invincibili

03:24 Premiatissima 1983 – Best 1

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 Belle & Sebastien (Di N. Vanier)

00:00 Tg5

00:34 Meteo.It Tg5 Notte

00:36 In Corsa per la Vita

02:31 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

03:18 Il Viaggio Leggendario – Ciak Speciale

03:21 Vivere IV

Italia 1

20:30 Sete di Vendetta – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Freedom Oltre il Confine

00:10 Sport Mediaset Monday Night

00:45 Scheletri/Monete/Cerchi Nel Terreno – Secrets in The Jungle

01:32 Reese Witherspoon – Celebrated

01:55 Ben Stiller – Celebrated

02:18 Kevin Spacey – Celebrated

02:41 Conseguenze Fatali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

03:24 Un Romantico Weekend – Hart Of Dixie

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Il profumo del mosto selvatico

23:30 Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?

01:40 Otto e mezzo

02:15 Camera con vista

02:40 L’aria che tira

TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Spider-Man: Far from Home

23:40 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

02:05 UEFA Europa e Conference League Preview

03:00 Lady Killer

03:45 Coppie che uccidono

NOVE

20:20 I migliori Don’t Forget della nostra vita

21:25 Only Fun – Comico Show

23:45 Undressed

02:25 Missione restauro

03:20 Falegnami ad alta quota

20 — Venti

20:13 L’ Impermanenza del Celibato – The Big Bang Theory V

20:36 L’ Accellerazione del Lancio – The Big Bang Theory V

21:04 Oldboy

23:19 Pressing-20 in Rete

23:51 Magazine Champions League 2023

00:24 Codice: Swordfish

02:24 Il Codice del Silenzio – Arrow IV

03:01 Rapito – Arrow IV

03:39 L’ Incidente – R.I.S. Delitti Imperfetti

Rai 4

20:35 Criminal Minds IV ep.6

21:22 Anna

23:16 Sleepless – Il giustiziere

00:51 Anica appuntamento al cinema

00:54 Poliziotti di riserva

02:41 The Good Fight S2E1 – Giorno 408

03:27 The Good Fight S2E2 Giorno 415

Iris

20:05 Cogli L’Attimo – Walker Texas Ranger

21:00 Gold

23:32 The Untouchables

01:52 Note di Cinema

01:57 The Peacemaker (Di M. Leder)

Rai 5

20:16 Fuori Binario – Le ferrovie della Calabria

21:15 Paradise – Una nuova vita

22:37 Sciarada – Il circolo delle parole: Il lago dei Promessi Sposi. Manzoni e il lago di Como

23:35 Barry White – Let The Music Play

00:29 Rock Legends: Kiss

01:13 Rai News Notte

01:14 Art Night – Muri e Murales, capitolo I

02:02 Fuori Binario – Le ferrovie della Calabria

03:01 Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi

03:12 Il nome della rosa di Umberto Eco

03:25 Evolution – Il viaggio di Darwin – pt. 1

Rai Movie

21:10 I due invincibili

23:10 I quattro dell’Ave Maria

01:30 Storie scellerate

03:05 Il mio corpo per un poker

Rai Premium

21:15 Un’estate in Portogallo

22:55 Alieni?- Imperfetti sconosciuti – Puntata del 24/06/2022

00:00 Last Cop – L’ultimo sbirro S2E6 – La nuda verità

00:50 Last Cop – L’ultimo sbirro S2E7 – La vita degli altri

01:40 Last Cop – L’ultimo sbirro S2E8 – Un devoto equivoco

02:20 La Squadra – S1E23

03:55 Piloti

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:15 Il giocatore di scacchi

23:10 Colombia: l’altra faccia del piacere

00:05 Gola profondissima

01:10 Tokyo Girls – Le nuove geishe

02:15 Into – Dimmi cosa ti piace

02:55 I’m a Stripper So What? – Vita da spogliarellista

03:30 Mio figlio il pornoattore

Twentyseven

20:06 Un amore all’altezza

21:53 La bussola d’oro

23:47 Chips

01:26 Detective in corsia

02:52 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Rita da Cascia

22:45 Indagine ai confini del sacro

23:20 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 ArtBox

02:10 Like – Tutto ciò che Piace

02:40 I menù di Benedetta

La 5

21:10 Orgoglio e Pregiudizio (Di J.Wright) – Pagine D’Amore

23:35 Undercover Angel – un Angelo Dal Cielo (Di S. Monroe)

01:10 Specialità di Casa: Spigola Al Bidone – Due Imbroglioni E… Mezzo! 2

02:51 Love Is in The Air I, 94

03:36 Tempesta D’Amore 17, 204

Real Time

20:20 Il castello delle cerimonie

21:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

20:05 Noi e la Giulia

22:13 L’ amico del cuore

00:04 Rimini Rimini – Un anno dopo

01:38 I mostri

03:38 7 scialli di seta gialla

Focus

20:15 Outback Australiano – Cose di Questo Mondo

21:15 I Mille Volti di Siracusa – Dal Mito Alla Storia , 5

23:15 Lo Sapevi Che? , 11 – Lo Sapevi Che?

23:20 Lo Sapevi Che? , 3 – Lo Sapevi Che?

23:31 Città Fantasma – Visti Dal Cielo – Misteri di Questo Mondo

00:34 Misteri del Deserto – Visti Dal Cielo – Misteri di Questo Mondo

01:30 Le Ultime Reliquie di Gesù

02:15 Le Navi Da Combattimento della Guerra Fredda – Navi Da Guerra

02:56 Tgcom24 Reti Free

02:58 10/04/2023 – Meteo Focus

03:00 Clima Pazzo, Pazzo Clima II, 5 – Clima Pazzo, Pazzo Clima II

03:45 Savana – Rapidi e Letali – il Mondo Animale e la Velocità

Giallo

20:10 I misteri di Murdoch

21:10 Vera

23:10 Il giovane ispettore Morse

01:10 Alice Nevers – Professione Giudice

03:15 Disappeared

TOP Crime

20:16 Rimpatriata Scolastica – Rizzoli & Isles II

21:10 Sorelle – C.S.I. Miami V

22:03 Corse Clandestine – C.S.I. Miami V

22:58 La Ballerina – Law & Order: Unità Speciale X

23:52 Inferno – Law & Order: Unità Speciale X

00:45 L’ Omicidio del Professore – Colombo

02:35 Mogli Russe – Law & Order: Unità Speciale XIII

03:29 Ipotesi Plausibile – Law & Order: Unità Speciale XIII

Italia 2

20:20 Il Tesoro della Casa – Due Uomini e 1/2

20:50 Toast Mortali Ninja – Due Uomini e 1/2

21:25 Dati Americani? – American Dad

21:55 La Studentessa Svedese – American Dad

22:20 Papà è un Fantasma – American Dad

22:45 Il Matrimonio di Klaus – American Dad

23:05 La Separazione del Ringraziamento – The Big Bang Theory

23:35 La Dissipazione della Scoperta – The Big Bang Theory

00:00 L’ Estrazione di Cooper – The Big Bang Theory

00:25 La Ramificazione dell’Esitazione – The Big Bang Theory

00:55 Il Festival della Cultura – My Hero Academia

01:20 I Preparativi: il Momento Più Bello – My Hero Academia

01:40 Golden Tips Imperial – My Hero Academia

02:00 Deku Vs Gentle Criminal – My Hero Academia

02:25 E Avvenne il Miracolo – Che Campioni Holly & Benji!

02:50 Holly Crolla in Campo – Che Campioni Holly & Benji!

03:15 Una Proposta Interessante – Che Campioni Holly & Benji!

03:40 I Soliti Idioti II , 3

DMAX

21:25 Una famiglia fuori dal mondo

23:15 WWE Raw

01:15 Moonshiners: la sfida

03:05 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Iconologie quotidiane. Giotto, Noli me tangere

20:35 Passato e Presente – Giustiniano e Teodora, un potere condiviso – 17/01/2022

21:10 Cronache di donne leggendarie Saffo: la decima musa

21:40 Pt.3 – Agrippina: una donna al comando

22:15 Italia. Viaggio nella Bellezza – Paestum e Velia colonie greche d’Occidente

23:15 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Francesco Datini da Prato

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Iconologie quotidiane. Caravaggio, Cena in Emmaus

00:40 Alla scoperta del ramo d’oro

01:20 Passato e Presente – Giustiniano e Teodora, un potere condiviso – 17/01/2022

01:55 La battaglia di Lepanto

02:45 Diario di un film. Gesù di Nazareth

Mediaset Extra