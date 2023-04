Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 aprile 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi 7 aprile 2023

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:00 Tg 1

20:30 Porta a Porta La Croce di Odessa

21:15 Via Crucis

22:30 In Viaggio

23:45 Tg1

23:50 Giubileo 2025 Pellegrini di Speranza

Rai 2

19:05 Hawaii Five-0

19:50 The Rookie

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 NCIS 20×13 1a tv

22:10 NCIS Hawaii 2×13 1a tv

23:00 A tutto calcio

Rai 3

19:30 TG R

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza

20:40 Il Cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:25 Se Dio Vuole

23:05 Il Cavallo e la torre speciale

Canale 5

18:50 Avanti un altro

20:00 Tg5

20:35 Striscia La notizia

21:45 Felicissima Sera All Inclusive

00:55 Tg5

Italia 1

19:30 CSI 7×08

20:25 NCIS 10×19

21:20 I predoni

23:30 Samson la vera storia di Sansone

Rete 4

20:00 Tempesta d’amore

20:30 Stasera Italia

21:30 Quarto Grado

00:55 Jesus Christ Superstar



La7

18:45 Lingo

20:00 TgLa7

20:30 In Onda

21:15 Propaganda Live

Tv8 (Sky 125)

19:15 Celebrity chef

20:20 100% Italia

21:30 4 Ristoranti 8×08 1a tv free +07

23:55 4 Hotel

Nove (Sky 149)

19:30 Cash or Trash

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fratelli di Crozza

22:45 Accordi e Disaccordi

Quali sono le serie Tv stasera in Tv venerdì 7 aprile 2023

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Resta con me

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Resta con me Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:20 Squadra Speciale Invisibili 1×01-02

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:20 Squadra Speciale Invisibili 1×01-02 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Chicago PD 6×11-12

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Christian 2×05-06 1a tv

(ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 2×05-06 1a tv Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 A Casa tutti Bene – La serie 1×01-02

(ch. 112) ore 21:15 1×01-02 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 McDonald & Dodds 2×02

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Warcraft L’inizio

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Sleepless

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Civiltà Perduta

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Piccole donne



Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Curiosa

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:05 Richie Rich Il più ricco del mondo

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:20 Tutto può succedere

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:05 Il Commissario Lo gatto



Warner Tv (ch 37 dtt e TivùSat 54) ore 21:05 Il gigante

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:10 L’uomo invisibile

I Film su Sky in prima serata

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 La ragazza della palude

(ch. 301) ore 21:15 Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Christian 2×05-06 1a tv

(ch. 302) ore 21:15 Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Che bella giornata

(ch. 303) ore 21:15 Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 La fabbrica di cioccolato

(ch. 304) ore 21:00 Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 The Equalizer – Il vendicatore

(ch. 305) ore 21:00 Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 L’esercito delle dodici scimmie

(ch. 306) ore 21:00 Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Vizi di Famiglia

(ch. 307) ore 21:00 Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Risorto

(ch. 308) ore 21:00 Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 C’è una truffa a Hollywood

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?