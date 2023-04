Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 6 aprile 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 6aprile 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 6 aprile 2023: la lista completa

1Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:30 Un Passo dal cielo S7E3 S7E4

23:35 Porta a Porta

23:50 TG1 Sera

23:54 Porta a Porta

01:20 RaiNews24

01:50 Che tempo fa

01:55 Movie Mag

02:25 RaiNews24

2Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 1917

23:25 Stasera c’è Cattelan… il meglio

00:32 Meteo 2

00:35 I Lunatici

01:50 L’uomo e il mare

02:20 Radiocorsa

03:20 Casa Italia

3Rai 3

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza – Supernova… Novara!

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole EP6169

21:20 Splendida Cornice

23:15 Mixer – Vent’anni di televisione

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Le nostre domande. pt4. Didier Queloz: Perché osserviamo l’universo?

01:55 RaiNews24

4Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:50 Energie in Viaggio

01:47 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:07 I Giardini dell’Eden

03:45 Quelli del College

04:42 Pietà per Chi Cade

5Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:20 La Mia Banda Suona il Pop

23:55 Tg5

00:29 Meteo.It Tg5 Notte

00:31 Basilicata Coast To Coast

02:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

03:27 Il Viaggio Leggendario – Ciak Speciale

03:30 Uomini e Donne

04:40 Vivere IV

6Italia 1

20:30 Cerca – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Iron Man 3

23:56 Scream 2

02:11 Studio Aperto – la Giornata

02:23 Sport Mediaset – la Giornata

02:38 Tommy Lee Jones – Celebrated

03:01 Uma Thurman – Celebrated

7LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 L’aria che tira

04:30 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8TV8

20:25 100% Italia

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:15 Free Guy – Eroe per gioco

02:15 Disaster Movie

03:35 Lady Killer

04:20 Coppie che uccidono

9NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Faking It – Bugie o verità?

00:35 Border Security: niente da dichiarare

20Venti

20:13 L’ Imposizione della Vacanza – The Big Bang Theory V

20:36 La Disintegrazione di Rothman – The Big Bang Theory V

21:04 L’ Ultimo Samurai

00:06 Renegades: Commando D’Assalto

02:21 Anime Perse – Arrow IV

03:01 Fratellanza – Arrow IV

03:41 Show Reel Serie Rete 20

03:54 Droghe e Farmaci – Longmire VI

04:54 Il Rapinatore – Longmire VI

21Rai 4

20:36 Criminal Minds IV ep.4

21:21 Hawaii Five-0 II ep.13

22:03 Hawaii Five-0 II ep.14

22:48 Hawaii Five-0 II ep.15

23:27 Antigang – Nell’ombra del crimine

00:59 Anica appuntamento al cinema

01:02 Senza Freni

02:31 The Good Fight S1E5 – Battuta d’arresto: Requiem per una messa in onda

03:20 The Good Fight S1E6 – Social media e malumori

22Iris

20:05 Il Toro delle Vedove – Walker Texas Ranger

21:00 Daylight

23:24 Il Castello

01:55 Lost River

03:29 Big Eyes

23Rai 5

20:09 GAM

20:20 Fuori binario: la Circumvesuviana

21:15 Il tabarro e Il castello del principe Barbablù

23:59 Rock Legends: Kiss

00:30 Hip Hop Evolution – E3

01:19 Rai News Notte

01:20 Art Night Massimo Campigli

02:15 GAMeC

02:26 Fuori binario: la Circumvesuviana

03:20 Evolution – Il viaggio di Darwin – pt. 1

24Rai Movie

21:05 Sette minuti dopo la mezzanotte

22:55 Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

01:05 Dafne

02:40 Caterina di Russia

25Rai Premium

21:20 Morgane – Detective Geniale – S2E1 – 2300 calorie

22:20 Morgane – Detective Geniale – S2E2 – Legami di sangue

23:20 Italiani fantastici e dove trovarli – Puntata del 15/06/2022

00:00 Un’estate in montagna

01:40 La Squadra – S1E21

03:30 Il Commissario Rex S8E1 – Non baciate i poliziotti

26Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:15 The Nightwatcher – Il vendicatore

23:25 Gola profondissima

00:35 Cam Girlz

01:50 The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

02:35 Love for sale con Rupert Everett

03:30 Sexplora

03:55 Come perdere la verginità

27Twentyseven

20:06 Casper

21:55 Insieme per forza

23:55 Chips

01:33 Detective in corsia

03:01 Celebrated: Le grandi biografie

04:09 Camera Cafè

28TV2000

20:00 Veglia dall’Orto degli Ulivi

21:30 I dieci comandamenti

01:20 La compieta preghiera della sera

29LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Il paziente inglese

00:40 Miss Marple – Verso l’ora zero

02:30 La cucina di Sonia

03:00 I menù di Benedetta

30La 5

21:10 L’ A.S.S.O. Nella Manica – Forever Young

23:15 Ragazze Nel Pallone 4 – Forever Young

01:00 X-Style

01:37 Due Imbroglioni E… Mezzo!

03:04 Love Is in The Air I, 92

03:44 Tempesta D’Amore 17, 202

04:26 652 – Centovetrine III

31Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Vite al limite

34Cine34

20:05 Din Don – Una parrocchia in due

21:54 Don Camillo e i giovani d’oggi

23:55 Il tenente dei Carabinieri

01:45 Il provinciale

03:18 Amnesia

35Focus

20:15 Cercando Sodoma – Cose di Questo Mondo I

21:15 Città Fantasma – Visti Dal Cielo – Misteri di Questo Mondo

22:15 Misteri del Deserto – Visti Dal Cielo – Misteri di Questo Mondo

23:15 Lo Sapevi Che? , 7 – Lo Sapevi Che?

23:20 Lo Sapevi Che? , 8 – Lo Sapevi Che?

23:31 Il Mistero Dyatlov – un Caso Ancora Aperto

00:34 Il Triangolo delle Bermuda: il Mistero Continua

01:30 Un Carico Pericoloso – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

02:15 Motosiluranti in Guerra – Navi Da Guerra – Combat Ships

38Giallo

20:10 I misteri di Murdoch

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Van Der Valk

01:05 Alice Nevers – Professione Giudice

03:15 Disappeared

04:10 I Am Homicide

39TOP Crime

20:16 Morti Sospette – Rizzoli & Isles II

21:10 L’ Ultimo Passo – Hamburg Distretto 21 XIII

22:03 L’ Ultimo Colpo di Stegner – Hamburg Distretto 21 XIII

22:58 La Scuola Dei Geni – Law & Order: Unità Speciale X

23:52 Il Sequestro – Law & Order: Unità Speciale X

49Italia 2

20:20 Nancy – Due Uomini e mezzo

20:45 Ti Ricordi di Lisa? – Due Uomini e mezzo

21:15 The Conjuring – il Caso Enfield

23:45 Il Rapimento – Detective Conan

00:10 Un Mistero Da Svelare – Detective Conan

00:30 Gita Nel Mistero Detective Conan

01:20 I Soliti Idioti i , 5

01:40 I Soliti Idioti i , 6

02:00 I Soliti Idioti i , 7

02:20 I Soliti Idioti i , 8

02:40 Mark Finalmente in Campo – Che Campioni Holly & Benji!

03:00 L’ Ultimo Scontro – Che Campioni Holly & Benji!

03:20 Tutti A Centrocampo – Che Campioni Holly & Benji!

03:40 Un Futuro Radioso – My Hero Academia

04:00 Fiamme Latenti – My Hero Academia

52DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:05 Moonshiners: la sfida

02:55 Ce l’avevo quasi fatta

54Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Iconologie quotidiane. Beato Angelico, ultima cena

20:35 Passato e Presente – Tre donne nel cammino della scienza – 20/01/2022

21:10 a.C.d.C. – Salvate il Titanic

22:35 a.C.d.C. – Le battaglie del Louvre

23:30 Cronache di donne leggendarie Hatshepsut e Nefertiti: l’Egitto delle regine

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Iconologie quotidiane – Giotto, crocifissione

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Amedeo Balbi

01:05 Passato e Presente – Tre donne nel cammino della scienza – 20/01/2022

01:40 Viaggio nella bellezza: I paesaggi della preistoria, l’Italia del paleolitico

02:30 I servizi del telegiornale. Indro Montanelli a Portofino

03:25 Gesù di Nazareth – E1

55Mediaset Extra

21:15 Brignano con la O – Zelig Speciale

23:20 Avanti un Altro

00:20 Trasformat

01:15 8 – Finché C’è Ditta C’è Speranza