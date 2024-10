Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 ottobre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l'intrattenimento. Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 28 ottobre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 28 ottobre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E1

22:35 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E2

23:35 Storie di sera

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boss in Incognito – Monica Riva

23:30 90°… del Lunedì

00:40 Meteo 2

00:45 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Viaggio in Italia – Puglia

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6556

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG- Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Quarta Repubblica

00:56 The Equalizer

Canale 5

20:00 Tg5

20:37 Striscia la notizia

21:32 Grande Fratello

01:29 Tg5

Italia 1

20:26 NCIS – Unità Anticrimine

21:56 Paradise City – PrimaTv

23:43 Sport Mediaset Monday Night

00:17 E-Planet

00:45 Drive Up

01:17 Studio aperto – la giornata

01:35 Camera Cafe’

01:49 Mayday: air disaster – The accident files

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:40 Barbero risponde

23:10 Make America Swift Again

00:10 Bobby Kennedy l’uomo che voleva cambiare l’America

01:20 Tg La7

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 GialappaShow – Anteprima

21:35 GialappaShow

00:00 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Only Fun – Comico Show

00:10 Little Big Italy

20 — Venti

20:21 Big Bang Theory

21:12 Jupiter – Il destino dell’Universo

23:33 The Bourne Legacy

Rai 4

20:34 Criminal Minds VII ep.13

21:21 L’uomo nel buio – Man in the dark

22:59 Faster

00:41 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:11 Walker Texas Ranger

21:14 Quei bravi ragazzi

23:58 L’ esercito delle dodici scimmie

02:20 Note di cinema

Rai 5

20:33 Divini Devoti – E9

21:15 La seconda via

22:13 Sciarada – Il circolo delle parole Etimo parte 4

23:30 Pink Floyd: The Story Of Wish You Were Here

00:31 Little Satchmo, la figlia segreta di Louis Armstrong

01:24 Rai News Notte

01:26 Il caffè

Rai Movie

21:10 C’era una volta il West

00:05 California addio

01:55 Local Hero

Rai Premium

20:25 La fuggitiva – S1E2

21:20 Natale a Evergreen: Un pizzico di magia

22:55 Hotel Portofino – S1E1 – Prime impressioni

23:50 Hotel Portofino – S1E2 – Lezioni

00:45 Heartland S3E8 – La scelta di Lily

Cielo

20:00 Affari di famiglia

21:20 The Circle

23:25 OnlyFans – La nuda verità

00:10 Cougar: AAA Toy Boy cercasi

Twentyseven

21:07 Air Force One

23:22 40 anni vergine

01:27 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:55 Il Libro di Esther

22:30 Indagine ai confini del sacro

23:00 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Bull

00:50 Le regole del delitto perfetto

02:30 ArtBox

La 5

20:12 Uomini e donne

21:36 Una famiglia all’improvviso

23:43 Uomini e donne

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

00:35 ER: storie incredibili

Cine34

21:06 Così è la vita

23:08 Vi racconto

23:15 Arrangiatevi

01:28 Nel continente nero

Focus

20:35 Stranezze di questo mondo – PrimaTv

21:25 Morte al tiranno! Congiure e attentati contro i dittatori – PrimaTv

22:23 Naziste – Le donne che aiutarono Hitler – PrimaTv

23:31 Apocalypse: d-day – lo sbarco in normandia

01:34 Universo ai raggi X

02:18 Lost treasures of Rome

Giallo

21:10 I misteri di Murdoch

23:10 I Pennac – Indagini in famiglia

01:20 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:05 The Mentalist

21:02 C.S.I. – Scena del crimine

22:50 Law & Order: Special Victims Unit

00:30 Poirot

Italia 2

20:00 Due uomini e 1/2

21:25 One Piece – PrimaTv

22:25 My Hero Academia – PrimaTv

DMAX

21:20 Una famiglia fuori dal mondo

23:15 WWE Raw

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Napoli Milionaria

21:10 Cronache eroiche Iliade 1: l’ira di Achille

21:40 a.C.d.C. Gli Stuart. Un regno di sangue p. 2 La guerra civile inglese

22:30 Cronache di terra e di mare – Italia. L’inizio

23:05 Rotta 230 , ritorno alla terra dei padriRotta 230, ritorno alla terra dei padri

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

