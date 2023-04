Forti venti, instabilità meteo e temperature in calo. Questo un inizio di aprile, che sembra andare in controtendenza con la fine di marzo. Gli italiani si chiedono se questo trend continuerà fino a Pasqua e Pasquetta. Scopriamo insieme quali sono le previsioni per il 9 e il 10 aprile 2023 nella regione Lazio, soprattutto nelle zone di Roma e dintorni, ma anche in Ciociaria.

Meteo Pasqua e Pasquetta 2023 nella regione Lazio: che tempo farà

Si pensava al peggio: a una Pasqua bagnata e fredda. Le notizie riguardanti i modelli previsionali sono comunque in netto miglioramento, fermo restando che nei prossimi giorni avremo una previsione definitiva. Le possibili piogge previste per domenica 9 aprile e lunedì 10 sembrano essere scongiurate. Il maltempo dovrebbe attraversare la regione Lazio solo l’inizio di questo week-end. Sabato 8 aprile 2023 è infatti prevista pioggia, con venti comunque meno fastidiosi dei giorni scorsi. E domenica e lunedì?

Proiezioni domenica e lunedì 9 e 10 aprile 2023

Domenica e lunedì il tempo è in ripresa. Cieli velati, ma prevalentemente sole. Ci sarà anche vento e freddo? Nì. Infatti, le basse temperature degli scorsi giorni sono in progressivo miglioramento. Si passerà dai 6 gradi di minima di sabato ai 9, mentre la massima salirà dai 14 dell’8 aprile ai 19 di domenica e lunedì.

In regione Lazio generalmente i cieli saranno soleggiati e in parte velati. Le temperature saranno in rialzo soprattutto a Roma e dintorni. In provincia di Frosinone il clima sarà leggermente differente, con le minime che segneranno un paio di gradi in meno per quanto riguarda sia le minime che le massime, ma non sono previsti fenomeni di maltempo. Sarà ancora presto per il primo tuffo al mare nel Lazio, ma sicuramente il meteo non dovrebbe guastare una giornata all’aperto. I forti vento sembrano essersi attenuati, ma la tendenza potrebbe seguire quella della scorsa primavera e far sì che si ripresentino anche nei prossimi giorni.

Tirando le somme, in attesa delle vere previsioni per Pasqua e Pasquetta previste per giovedì sera, il peggio sembra essere scongiurato. Domenica e lunedì saranno delle giornate prive di maltempo e primaverili. Le temperature basse e l’incertezza sembra essere alle spalle per questo aprile in cui i ponti saranno diversi, e dopo le prossime feste già si pensa a quelle del 25 aprile e del 1° maggio. Restate sintonizzati per scoprire se sarà il caso di fare una o più giornate fuori porta.

