Primi giorni della settimana nella nostra regione conditi da tempo buono e temperature sufficienti nelle zone della provincia di Roma e di Frosinone.

Ci sarà un cambiamento nei prossimi giorni?

Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per mercoledì e giovedì, rispettivamente 5-6 aprile 2023 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo in provincia di Roma 5-6 aprile 2023

Mercoledì: giornata di sole, con probabilità di rovesci pari al 20%.

Umidità attesa al 50% e raffiche di vento nella media: 13 km/h.. Temperature quasi stabili: 16 la massima e 5 la minima.

Giovedì: giornata incerta: possibilità di rovesci pari al 50%.

Umidità attesa al 54% e raffiche di vento nella media: 13 km/h.. Temperature stabili: 16 la massima e 6 la minima.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 5-6 aprile 2023

Mercoledì: giornata di sole, con probabilità di rovesci pari al 20%.

Umidità attesa al 54% e raffiche di vento nella media: 8 km/h.. Temperature quasi stabili: 15 la massima e 4 la minima.

Giovedì: giornata incerta: possibilità di rovesci pari al 60%.

Umidità attesa al 58% e raffiche di vento nella media: 10 km/h.. Temperature stabili: 16 la massima e 4 la minima.

Tirando le somme… in attesa del meteo del week-end!

Dunque, due giornate di tempo così così, sia in Ciociaria che nella zona della Città Metropolitana di Roma, quelle del 5-6 aprile 2023. Temperature che scendono un po’ rispetto a quelle della precedente settimana. Venti nella media. Improbabile che ci siano precipitazioni e fenomeni di maltempo nella giornata di giovedì.

Restate sintonizzati per scoprire che tempo farà e quali saranno le previsioni meteo per il fine settimana di Pasqua e soprattutto del lunedì di Pasquetta! Al momento, le proiezioni danno nuvoloso e un rialzo delle temperature. Scarse le possibilità di precipitazioni. Invitiamo comunque a leggere le nostre prossime previsioni, per avere stime precise, e capire se sarà una buona occasione per il primo week-end fuori porta, e chissà, magari anche di mare o di montagna.