Chiusura notturna della stazione di San Cesareo: ecco tutti i dettagli e le info.

Info e dettagli

Sulla Diramazione di Roma sud, per lavori di manutenzione dei pali di illuminazione, dalle 22:00 di martedì 4 alle 03:00 di mercoledì 5 aprile, sarà chiusa la stazione di San Cesareo in uscita per chi provinene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monteporzio Catone.

