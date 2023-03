Lo “Sportello dei Diritti”: seguite i consigli della Polizia Postale

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda le “Offerte di premi fedeltà proposte su falsi siti di note catene di supermercati”.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che “Partecipare e cadere nella truffa è semplice: la vittima viene indotta a effettuare la registrazione su un sito clone con la promessa di ricevere codici regalo e buoni spesa che potranno essere utilizzati direttamente in negozio. Per effettuare la registrazione l’utente deve scaricare un’applicazione sullo smartphone che consentirà ai malfattori di accedere ai contenuti del telefono e rubare i suoi dati personali. Il consiglio: Controlla le promozioni in corso esclusivamente sui siti ufficiali diffidando di offerte non verificate.”.

Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.

FOTO DI REPERTORIO