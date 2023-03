Metro A, tecnici al lavoro per ripristino linea fra Ottaviano e Battistini

Per consentire un intervento urgente di messa in sicurezza agli impianti elettrici in media tensione si rende necessario limitare provvisoriamente la circolazione dei treni alla fermata Ottaviano.

Metro A, tecnici al lavoro fra Ottaviano e Battistini

Personale ATAC è sul posto per contenere al minimo indispensabile i tempi di ripristino.

Sulla tratta interrotta è stato attivato servizio sostitutivo bus. Potrebbero seguire aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO

Si è concluso l’intervento urgente di messa in sicurezza agli impianti elettrici in media tensione sulla metro A che aveva limitato la circolazione dei treni alla fermata Ottaviano. La circolazione adesso è stata ripristinata fino al capolinea di Battistini. Il servizio è regolare.

Foto di repertorio