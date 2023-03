Saranno in tutto 31 i treni straordinari che sabato 1 e domenica 2 aprile circoleranno sulla linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto in occasione di “Romics – Festival internazionale del fumetto” presso la Fiera di Roma.

Info e dettagli

Per la 30° edizione del Festival, il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in condivisione con Regione Lazio, potenzierà l’offerta di trasporto con 11 treni in più il sabato e 20 in più la domenica.

I servizi straordinari verranno effettuati con treni Rock, il materiale più moderno tra i regionali e viaggeranno con una frequenza di un treno ogni 15 minuti nelle fasce di punta per consentire l’arrivo in Fiera in mattinata ed il rientro nel tardo pomeriggio.

Fermeranno nelle stazioni di Roma Tiburtina, Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Villa Bonelli, Magliana, Muratella, Ponte Galeria, Fiera di Roma, Parco Leonardo e Fiumicino Aeroporto. Da quest’anno inoltre 2 treni partiranno anche da Fara Sabina per consentire a chi abita nel quadrante nord della Capitale di raggiungere la fiera.

Per facilitare l’acquisto dei biglietti del treno, le biglietterie di Roma Ostiense e di Roma Trastevere saranno eccezionalmente aperte durante la mattina di sabato e domenica. Il personale di assistenza alla clientela, coadiuvato dalle forze dell’ordine, sarà presente nelle stazioni di Roma Ostiense, Roma Trastevere e Fiera di Roma per fornire informazioni e aiutare i viaggiatori nell’acquisto dei biglietti Romics direttamente in stazione, evitando così la formazione di file o assembramenti in Fiera.

Foto di repertorio