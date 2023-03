Roma, oltre 160.000 multe dall’inizio dell’anno per soste irregolari

Il Comando Generale rende noto che dalla metà del mese di Gennaio la Polizia di Roma Capitale ha introdotto l’uso di nuovi sistemi elettronici per sanzionare in particolare le vetture lasciate in sosta irregolare, associando un preavviso stampato sul posto che rende agevole il pagamento della sanzione con tutti i sistemi oggi disponibili.

Dall’inizio dell’anno, esclusivamente mediante i predetti sistemi sono state oltre 160.000 le sanzioni elevate nei primi tre mesi dell’anno, a cui si aggiungono i controlli sulla sicurezza stradale, in particolar modo per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza e la velocità eccessiva: solo nell’ultimo mese oltre 11.000 le persone sorprese alla guida ad una velocità superiore ai limiti consentiti, a fronte di circa 300.000 controlli.

Foto di repertorio