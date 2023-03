Roma, sgomberata area occupata in Via dei Monti di Pietralata

Così come concordato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ribadito nel conseguente Tavolo Tecnico, a partire dalle 8 di questa mattina gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale Roma Capitale hanno proceduto allo sgombero di un’area abusivamente occupata da senza fissa dimora in Via dei Monti di Pietralata.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

9 persone, che avevano costruito baracche di fortuna, sono state allontanate; l’area è stata riaffidata al proprietario che ha provveduto ad abbattere le baracche stesse e a rimettere in sicurezza l’area.