Choc in via del Labaro, a Roma Nord: una donna di 94 anni e un 61enne, probabilmente madre e figlio, sono stati trovati morti all’interno di un appartamento.

Via del Labaro, trovati due cadaveri in un appartamento

Stando alle prime ricostruzioni, i due corpi ormai privi di vita sono stati ritrovati nella mattinata di oggi, 29 marzo 2023, in un appartamento sito in via del Labaro, a Roma Nord. Il cadavere della donna sarebbe stato trovato nel letto, con accanto un fucile; il corpo dell’uomo, invece, era a terra.

Le Forze dell’Ordine sono state avvertite dai vicini, che a causa del cattivo odore che proveniva dall’appartamento. Indagini in corso: al momento non si esclude nessuna pista, neanche quella dell’omicidio-suicidio.

Foto di repertorio