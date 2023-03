Alle ore 12:00 circa di oggi, 27 marzo 2023, la Sala Operativa VVF di Roma ha inviato quattro Squadre e due autobotti in Via del Mandrione, uscita Stazione Roma Casilina, per l’incendio di due vagoni merci trasportanti componentistica per automobili e materiale plastico.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Nessuna persona è rimasta coinvolta. La linea ferroviaria è tuttora interdetta al traffico ferroviario.

Funzionario e Capoturno Provinciale VVF, Polizia e ARPA sul posto per quanto di loro competenza.