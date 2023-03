Movida. I controlli della Polizia di Stato nel centro storico e San Lorenzo, Ponte Milvio, Monti, Pigneto, Trastevere e nella cittadina di Anzio.

È massimo l’impegno della Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei turisti e dei cittadini che affollano le zone della movida nella capitale e sul litorale romano.

Dal primo pomeriggio di ieri, gli uomini e le donne della Questura di Roma sono stati impegnati per dei controlli straordinari nel centro storico, nei quartieri di San Lorenzo, Ponte Milvio, Monti, Pigneto, Trastevere e sul litorale di Anzio.

I servizi, coordinati dai rispettivi distretti e commissariati di P.S. , sono stati svolti in collaborazione con l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma e in sinergia con le altre Forze dell’Ordine.

L’afflusso alle zone di cui sopra si è svolto senza particolari criticità.

Particolare attenzione è stata riservata alla verifica del rispetto delle ordinanze relative alla vendita di alcolici. 3 i locali commerciali presso i quali sono stati svolti i controlli di natura amministrativa e 3 le sanzioni contestate ai relativi titolari.

Nel complesso sono state controllate circa 300 persone e 32 autoveicoli.

Sono invece 350 le sanzioni al codice della strada, molte delle quali dovute alla c.d. sosta selvaggia.

2 ragazzi sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per la violazione della legge sugli stupefacenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.