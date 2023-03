Non si hanno più notizie del signor Giulio, 52 anni, dallo scorso 17 marzo: l’uomo è scomparso da Fiumicino. L’appello, diffuso tramite social dai familiari, è stato condiviso anche dalla nota trasmissione Rai Chi l’hai visto?

L’appello per rintracciare il signor Giulio

Come riportato dal sito di Chi l’ha visto?, il signor Giulio vive con la famiglia a Fiumicino e lavora presso un’azienda di distributori automatici. Per lavoro, si reca ogni mattina in zona Roma Eur. Venerdì 17 marzo, però, si è fermato con la sua auto sulla via Portuense nei pressi di un agriturismo.

Da allora, nessuno ha avuto più sue notizie. Il cellulare è stato rinvenuto dai familiari nell’auto. Il signor Giulio potrebbe avere con sé la carta d’identità e la sigaretta elettronica.

Il signor Giulio ha occhi castani, è rasato e alto 170 cm. Al momento della scomparsa indossava gli abiti da lavoro, un giubbino con la zip azzurro e dei pantaloni della tuta neri.

Foto da Chi l’ha visto?