Alatri, c’è un nuovo indagato per l’omicidio di Thomas Bricca

C’è un nuovo indagato per l’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne vittima di un colpo di pistola nel pieno centro storico di Alatri lo scorso 30 gennaio. Il giovane era stato poi trasportato in condizioni gravissime in ospedale, dove sarebbe morto poi dopo due giorni.

Alatri, secondo indagato per la morte di Thomas

Oltre a M.T., giovane di Alatri, nel registro degli indagati è stato iscritto nei giorni scorsi anche R.T., padre del primo indagato. Le indagini procedono a ritmo serrato e con il massimo riserbo per cercare di individuare i responsabili della morte di Thomas.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

