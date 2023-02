Continuano le indagini sulla morte di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri con un colpo di pistola circa un mese fa. Nella giornata di ieri, 27 febbraio 2023, si è svolto l’interrogatorio dell’unico indagato per l’omicidio del giovane presso la Procura di Frosinone.

Alatri, interrogato l’unico indagato per la morte di Thomas

Come riporta l’Ansa, l’interrogatorio è durato circa sei ore ma, alla fine, non è stato emesso alcun fermo. L’indagato sarebbe un coetaneo della vittima, uno dei due fratelli che, qualche giorno dopo la morte di Thomas, si erano presentati dai Carabinieri per delle dichiarazioni spontanee.

Prevista per domani, mercoledì 1° marzo 2023, una fiaccolata ad Alatri organizzata dai familiari della giovane vittima.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Foto di repertorio