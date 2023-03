Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Guarcino (Fr) hanno proceduto, a Trivigliano (Fr), all’arresto di un 61enne del cassinate, noto alle forze di polizia, gravato da vari pregiudizi per reati contro il patrimonio.

Trivigliano, arrestato 61enne: deve espiare una pena di oltre 11 anni di reclusione

I militari, rintracciata la persona, hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, dovendo l’arrestato scontare la pena di anni 11 e mesi 1 di reclusione, e pagare l’ammenda di € 5.300 essendo stato condannato per i reati di truffa e ricettazione, delitti commessi su tutto il territorio nazionale dal 2012 al 2019.

Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, ove trascorrerà i prossimi anni per l’espiazione della pena, come disposto dal Magistrato di Sorveglianza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.