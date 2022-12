Continuano le attività di controllo per la tutela del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alatri.

I militari della Stazione di Fiuggi, a conclusione di attività di accertamento avviata a seguito dell’abbandono di rifiuti, composti da scarti domestici ed urbani, hanno sanzionato amministrativamente una 28enne residente a Trivigliano (FR).

Gli accertamenti svolti sui rifiuti domestici, rinvenuti su un terreno di proprietà comunale lungo la Via Prenestina Antica, hanno consentito di indentificare la responsabile, alla quale è stato successivamente notificato il provvedimento di illecito amministrativo che prevede il pagamento di una sanzione di 600 Euro . Inoltre è stato imposto anche il ripristino dello stato dei luoghi, come disposto dal decreto legislativo n. 152/2006 più noto come “Testo Unico Ambiente”.

Nei mesi scorsi, sempre i Carabinieri di Fiuggi, avevano sanzionato un 18enne di Tivoli, che aveva abbandonato rifiuti urbani sulla SS Prenestina all’altezza del Km.29,00, e due uomini ed una donna, rispettivamente di anni 54, 22 e 23 residenti a Guarcino e Torre Cajetani, che avevano abbandonato rifiuti domestici ed urbani lungo la via S.S. Anticolana.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

