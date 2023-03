Paliano, presentato il podcast Willy, una storia di ragazzi

Nella serata di ieri, 15 marzo, il Teatro Comunale “Esperia” ha ospitato la presentazione di “Willy, una storia di ragazzi”, podcast dedicato a Willy Monteiro Duarte, alla sua vita, alla sua morte e alla bellezza del ricordo che, col suo esempio, ha lasciato tra chi gli voleva bene.

L’incontro, presieduto dal sindaco Domenico Alfieri e dal presidente del consiglio comunale con delega alle Politiche giovanili, Serena Montesanti, ha fornito una nuova occasione per parlare e generare confronto e dialogo sulla vicenda di Willy, senza sensazionalismi, ma con garbo, rispetto e delicatezza, attraverso le voci dei suoi tanti amici intervenuti e degli autori del podcast.

«La vicenda di Willy – ha dichiarato il presidente del Consiglio Comunale, Serena Montesanti – rappresenta ancora una ferita aperta per tutta la nostra comunità, ma incontri come questo ci aiutano a elaborarla, a trarne insegnamento e a riscoprire la bellezza che si cela anche dietro la peggiore delle tragedie. Willy era un ragazzo buono e generoso, parte integrante di un gruppo di amici solidali l’uno con l’altro, specchio di una gioventù che troppo spesso non si sa ascoltare. Questo podcast non cerca il clamore, ma la gentilezza del dialogo, e ci fornisce, a partire dal nostro Willy, lo spunto per una indagine sociale che interessa tutti noi».

«Questo podcast – ha dichiarato il sindaco Domenico Alfieri – racconta la storia del nostro Willy sotto una prospettiva nuova, ascoltando le voci di chi vive qui, nel nostro territorio: la famiglia di Willy, gli amici e i compagni di classe, i suoi datori di lavoro. Un prodotto di informazione che ci restituisce quell’onestà intellettuale e sincerità che troppo spesso è stata condizionata dal bisogno della notizia a tutti i costi. Ringrazio la squadra di giornalisti, scrittori e creativi che ha realizzato questo podcast disponibile su “Spotify”, Christian Raimo, Teho Teardo, Claudio Morici, Alessandro Coltrè, Alberto Nerazzini e Francesco Fazzi, e Dersu e Storielibere.fm che hanno creduto nel progetto e lo hanno prodotto. Ringrazio il presidente del consiglio comunale con delega alle Politiche Giovanili, Serena Montesanti per essersi fatta promotrice di questa iniziativa, il Consiglio dei Giovani e le tante persone intervenute per continuare a celebrare il ricordo di un ragazzo che non dimenticheremo mai».

Clicca qui per ascoltare il nostro podcast sulla vicenda.