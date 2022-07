Podcast. Dark News: episodio 1 – Il caso di Willy Monteiro Duarte

L’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane cuoco di Paliano ucciso a Colleferro nel settembre 2020, ha scosso profondamente l’Italia intera. Il caso e il processo, la cui sentenza di prima grado è stata pronunciata il 4 luglio scorso, sono stati riportati da tutti i notiziari e i giornali, nazionali e locali.

Attraverso un podcast, abbiamo deciso quindi di ripercorrere tutta la storia, con un intento solo: quello di non dimenticare Willy, a cui abbiamo dedicato il primo episodio della serie audio “Dark News: storie di cronaca nera”.

Cos’è un podcast e come funziona Dark News

Un podcast altro non è che un file audio liberamente scaricabile dal web, per essere ascoltato in qualsiasi momento, quando si vuole. Con la serie “Dark News: storie di cronaca nera” verranno raccontati tutti i fatti di cronaca più significativi degli ultimi anni avvenuti nelle province di Roma e Frosinone. Per accedere al file audio, cliccare sulla scritta sottostante Podcasts:

